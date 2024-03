El Govern espanyol ha «cedit» el port de Maó com a base pels vaixells de l'OTAN

El Govern espanyol va oferir ara fa un any a l’OTAN l’ús amb plena llibertat de Maó com a «port amb autorització diplomàtica permanent» per als vaixells de l’Aliança Atlàntica.

Maó, segons una informació que publica el diari espanyol El País, esdevindria així el tercer port de l'Estat espanyol (amb els de Rota i Cartagena), de plena disponibilitat per als vaixells de l’Aliança Atlàntica.

D’aquesta manera els vaixells militars dels països membres de l'OTAN, inclosos els Estats Units, no haurien de demanar cada vegada un permís especial per a accedir-hi i podrien fer servir les instal·lacions del port militar com si fossin vaixells espanyols.

Aquests darrers anys s’han fet regularment uns quants exercicis navals de l’OTAN a Menorca amb participació de forces navals de tots els països integrants de l’aliança, que han arribat a desplegar mil militars de 24 estats diferents i nombrosos vaixells. L’exercici més important va ser el Trident Jackal, l’any 2019.