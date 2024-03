Aquesta setmana s'han inspeccionat 400 vehicles de transport públic, 76 han estat denunciats

Prop de 400 vehicles han estat inspeccionats en la campanya contra l'intrusisme en el transport públic de viatgers (taxis, VTC i autocars) a l'aeroport de Palma, amb 76 denúncies interposades en els tres darrers dies, del dimarts al dijous.

Així ho ha anunciat la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat. Durant aquests tres darrers dies, s'han inspeccionat un total de 396 vehicles, dels quals 223 eren taxis (80 interurbans i 143 de Palma), 133 VTC i 40 autobusos.

D'aquesta manera, mitjançant aquesta campanya de control a l'aeroport s'ha inspeccionat més del 30 per cent de la flota de VTC i més del 10 per cent de la flota de taxis de Mallorca.

El dispositiu ha comptat amb cinc inspectors i tres agents de la Direcció General de Mobilitat, nou agents de la Policia Local de Palma i una mitjana diària de quatre agents de la Guàrdia Civil de Trànsit.

Les denúncies s'han obert a 33 taxis de Palma, 23 taxis interurbans, 11 busos de transport discrecional i nou VTC.

Els motius de les infraccions detectades han estat molt diversos, sobretot per incompliments del règim tarifari en el cas dels taxis, manca d'alguna autorització de taxis i minibusos de transport discrecional, altres infraccions en relació a la normativa urbana dels taxis i, en el cas dels VTC, alguns per no registrar serveis o per no complir amb el temps d'antelació en la precontractació.

D'altra banda, la Direcció General de Mobilitat ha publicat en el seu web una nota aclaridora sobre la contractació prèvia dels serveis de transport discrecional de viatgers amb autobús, a causa de les queixes rebudes per les pràctiques de captació de clients fora de les oficines o locals de l'empresa transportista.

Així, recorda que, d'acord amb la normativa vigent, els serveis de transport discrecional de viatgers amb autobús sempre han de ser prèviament contractats. Aquesta contractació prèvia es pot realitzar per l'empresa transportista i per l'intermediari en transport legalment autoritzat. La contractació i captació de clients fora de les oficines o locals de l'empresa transportista està prohibida.