Manacor acollirà un festival amb milers de persones per celebrar els 30 anys de Joves per la Llengua

L'organització Joves de Mallorca per la Llengua està de festa. Aquest 2024 compleixen 30 anys de feina per la llengua i l'associacionisme juvenil.

L'entitat juvenil celebrarà un festival musical per celebrar els 30 anys des de la seva fundació l'any 1994. Serà el divendres, 5 d'abril, a partir de les 22.00 hores, al Polígon industrial de Manacor, i comptarà amb les actuacions de Maria Hein, The Tyets, Plan-ET i la punxadiscs Lluca.

30 anys de lluita

Els Joves de Mallorca per la Llengua són una associació juvenil sense ànim de lucre que, des de 1994, defensa la llengua i la cultura pròpies de Mallorca. L’entitat està formada per una comissió permanent que es reuneix setmanalment, i compta també amb una gran plataforma de voluntaris que col·laboren periòdicament en les grans activitats anuals que organitza l’entitat. Des de 2016, la seu de l’entitat es troba a Palma, a Can Alcover.