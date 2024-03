L'Associació Memòria de Mallorca sospita que el Govern vol derogar d'amagat la Llei de Memòria Democràtica

L'Associació Memòria de Mallorca ha registrat una demanda a la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques per demanar que en cas que s'hagi iniciat un procediment de derogació de la Llei de Memòria Democràtica se suspengui «immediatament».

Davant la possible derogació d'aquesta Llei, l'associació ha anunciat que comença a encalentir motors per posar en marxa possibles procediments i actuacions per «defensar els drets de les víctimes i de la ciutadania en general».

Memòria de Mallorca considera que l'eliminació de la Llei suposaria suprimir drets i, en conseqüència, ha presentat una demanda per registre que reclama --en cas que s'hagi iniciat el procediment per derogar la Llei-- «la paralització urgent i immediata abans que es puguin vulnerar els drets de les víctimes del franquisme i dels seus familiars».

Segons han subratllat, des d'inicis de legislatura el Govern ha fet públic que derogarà la llei 2/2018, de 13 d'abril, de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Balears, però «no s'ha informat sobre el procediment de derogació de la norma».

Per això, l'associació, «sorpresa pel fet que encara no s'ha comunicat cap pas», ha sol·licitat a la Conselleria qualsevol documentació o expedient relacionat amb el procediment administratiu de la possible derogació de la Llei, així com informes jurídics i la motivació.

Així mateix, ha reclamat mesures preses per «garantir la no revictimització de les víctimes del franquisme», abans i durant el procés de la possible derogació, una calendarització aproximada i garanties d'audiència dels interessats en el procediment --com l'Associació Memòria de Mallorca--, així com informació sobre els recursos adequats en les fases del procediment i que se sol·liciti tota la informació relacionada als departaments jurídics.