MÉS responsabilitza Prohens de la discriminació lingüística a una perruqueria d'Inca

Representants de MÉS per Mallorca han responsabilitzat a PP i VOX de la discriminació lingüística d'aquest dimarts a una perruqueria d'Inca.

A través de les xarxes socials, el coordinador i portaveu en el Parlament, Lluís Apesteguia, i el secretari general i portaveu en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, han responsabilitzat als partits del Govern.

Apesteguia ha assegurat que «VOX culpable, PP responsable!» i ha afegit que: «Quan naturalitzes i legitimes el discurs d'odi al català, i elimines les eines per garantir els drets lingüístics, tens això: agressions, insults, discriminacions». A més, ha citat a la presidenta del Govern, Marga Prohens i li diu que «aquest és un nou exemple del teu llegat».

VOX culpable, PP responsable!



Quan naturalitzes i legitimes el discurs d'odi al català, i elimines les eines per garantir els drets lingüístics, tens això: agressions, insults, discriminacions.



Aquest és un nou exemple del teu llegat, presidenta @MargaProhens. Rectifica. https://t.co/h5J4Ac5Z6j — Lluís Apesteguia (@LluisApesteguia) March 26, 2024

Per la seva banda, Alzamora diu que: «El discurs de l'odi té conseqüències perilloses per a la convivència social. El PP no pot seguir blanquejant i normalitzant el clima d'intolerància que fomenten els seus socis de govern».