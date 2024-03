Agredeixen una clienta en una perruqueria d'Inca per parlar en català. Tal com informa l'ARA Balears, en una notícia signada per Aina Vidal, els fets han tengut lloc aquest dimarts i l'afectada explica que s'ha dirigit al treballador en català, però l'home li ha exigit «en castellano».

En aquest punt, la clienta ha girat la llengua i ha continuat parlant en castellà, fins que, segons explica, no li sortia una paraula i ha tornat al català, moment en el qual el dependent ha empès la butaca on era asseguda i li ha cridat: «Fora del meu local! T'he dit en castellà!».

La clienta ha sortit de la perruqueria tremolant i, una vegada fora, l'agressor i un altre company de la perruqueria han començat a fer gestos a l'agredida a repetir-li: «Som a Espanya» i «el mallorquí no és un idioma, a veure si te'n tems».

La persona agredida ha denunciat els fets a la Conselleria de Consum, però li han assegurat que «no tendrà cap conseqüència», ja que segons li han explicat, Consum no recull denuncies «d'aquest tipus», sinó que es limita a tramitar denuncies en relació amb un producte en mal estat o defectuós, entre d'altres.