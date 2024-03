L'OCB emprendrà accions judicials contra el pla de segregació lingüística a les aules

L’Obra Cultural Balear (OCB) manifesta que el Pla Vera per a implantar la segregació lingüística a les aules no s’ajusta al marc legal actual, ja que pretén separar els alumnes per raó de llengua, va en contra del model lingüístic que ha estat vigent durant els darrers 25 anys, que s’ha demostrat que és un factor d’èxit del nostre sistema educatiu, i vulnera el Decret de Mínims amb relació a les matèries que s’han d’impartir en llengua catalana.

En declaracions del president de l’OCB, Antoni Llabrés, el Govern Prohens «s’hauria de replantejar la posada en marxa d’aquest pla de segregació lingüística perquè és rebutjat per tota la comunitat educativa i per tots els partits de l’oposició política, és un pla que no segueix cap criteri pedagògic, no té caràcter normatiu per la forma com ha estat tramitat, va contra l’autonomia dels centres educatius; es tracta d’una proposta enganyosa que desfressada de recursos humans i econòmics intenta captar l’adhesió voluntària de les escoles i els instituts. Una proposta que privilegia els centres que s’hi adhereixin vulnerant els principis d’igualtat i d’equitat del sistema educatiu».

L’OCB demana la rectificació del Govern en l’aplicació d’aquest Pla que, únicament, «respon a la necessitat de satisfer les dèries del seu soci d’extrema dreta i la seva obsessió per deixar en una presència residual, a l’escola, la llengua pròpia». Finalment, l’OCB alerta que l’aplicació del Pla de segregació lingüística «faria impossible l’objectiu que els alumnes en acabar la seva etapa formativa, acabin amb un domini de les dues llengües oficials, ja que l’escola és l’únic l’element corrector que pot garantir-ho, donada la situació del desavantatge en l’ús social del català».