La UOM arriba a 33 municipis d'arreu de Mallorca

El programa La Universitat Oberta per a Majors (UOM) arreu de Mallorca arribarà enguany a 33 municipis de l’illa, amb una programació de cinc conferències de temes diversos que professors i investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB) impartiran durant els mesos d’abril i maig.

En aquesta edició, els municipis on s’oferiran les conferències són: Alaró, Alcúdia, Algaida, Artà, Binissalem, Calvià, Campanet, Campos, Costitx, Deià, Esporles, Felanitx, Inca, Lloseta, Llucmajor, Manacor, Marratxí, Muro, Petra, Pollença, Porreres, Puigpunyent, sa Pobla, Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Maria del Camí, Ses Salines, Sineu, Sóller, Son Servera i Valldemossa.

Les conferències versaran sobre temàtiques diverses relacionades amb l’alimentació, la salut, el territori, el canvi climàtic, les tecnologies de la informació i la comunicació, entre d’altres. La programació completa de cadascun dels municipis es pot consultar al web del programa La UOM arreu de Mallorca.

La presentació del programa s’ha fet el dilluns, 25 de març, a l’edifici Sa Riera, davant els batlles, regidors i tècnics dels 33 ajuntaments que col·laboren en aquest programa que organitza la Universitat Oberta per a Majors, un projecte dinàmic i viu que la Universitat de les Illes Balears va posar en marxa amb l’objectiu de dur a terme un projecte educatiu per a les persones més grans de 50 anys, emmarcat en el paradigma de l’aprenentatge al llarg de tota la vida. Un projecte no només per millorar els coneixements d’aquest sector de població sinó també la qualitat de vida.

A l’acte han intervingut la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta, doctora Magdalena Brotons; el director de la UOM, doctor Antoni Gamundí; la directora insular de Promoció Sociocultural del Consell de Mallorca, senyora Hermosinda Isabel Mariño, i el director de relacions externes d'El Corte Inglés, senyor Antonio Sánchez.