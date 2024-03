L'Ateneu La Fonera també celebra els 30 anys de Joves de Mallorca per la Llengua

L'Entitat Joves de Mallorca celebra els seus trenta anys d'existència i, de fet, ha organitzat algunes activitats per a celebrar-ho, com el concert que es farà al Polígon de Manacor, el proper divendres 5 d'abril amb les actuacions de The Tyets, Maria Hein, Plan ET i PD Lluca.

L'Ateneu Popular La Fonera (carrer de Manacor, 36 de Palma) ha programat un acte per al dia 3 d'abril, a les 18 hores, en el qual l'actual president de l'entitat, Pau Emili Muñoz i una de les impulsores de l'entitat, l'any 1994, Caterina Canyelles, faran un repàs d'aquests trenta anys de feina i també faran unes pinzellades del Correllengua d'enguany, que es farà entre l'1 i el 5 de maig.