El GOB Menorca denuncia la construcció de 13 piscines il·legals més a un agroturisme

Un agroturisme existent que s’ha reformat recentment, a Ciutadella, ha afegit 13 piscines sense llicència, a més d’un nou aparcament de 1.400 m2, l’obertura d’un vial i altres intervencions menors. Així ho ha denunciat el GOB Menorca aquest dilluns i ha denunciat que «la protecció institucional als infractors està provocant que es repeteixin casos».

Fa quasi un any que el GOB va escriure al Consorci de disciplina urbanística comunicant un considerable moviment de terres i obres a un agroturisme del sud de Ciutadella. La inspecció ha confirmat ara que es tracta d’actuacions sense títol habilitant i que s’ha obert expedient.

El cas recorda el de les piscines il·legals de Torre Vella i serveix per a denunciar que, en aquella ocasió, tres anys després de la resolució sancionadora (més de quatre des de la denúncia), les piscines continuen operatives.

En aquella primera denúncia de piscines, l‘Ajuntament d’Alaior no ha decidit encara si són o no legalitzables i no es deixa consultar al GOB ni l’expedient urbanístic (municipal) ni l’expedient ambiental (del Consell Insular). L’entitat ha posat el cas en mans d’advocats especialitzats.

El GOB considera que aquestes actituds institucionals, «clarament protectores de qui fa infraccions, animen perquè es repeteixin incidents similars damunt Menorca. Si la resposta institucional hagués estat contundent en el primer cas detectat, seria més difícil que es repetissin casos com el que avui es torna a denunciar». «Esperem que en aquest episodi es sàpiga actuar amb més celeritat», han apuntat.