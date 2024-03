El preu de l'habitatge a les Balears augmenta gairebé un 110% en deu anys

El preu de l'habitatge a les Balears ha augmentat un 109% els darrers deu anys, passant d'una mitjana de 147.000 euros a 307.800 euros per un pis, una xifra que situa les Illes com la comunitat autònoma amb la pujada més alta de l'Estat.

Així es desprenen les dades de l'anàlisi de la variació acumulativa de l'habitatge a l'Estat espanyol el 2024, publicades aquest dilluns per Fotocasa, que constaten que el preu de l'habitatge a l'arxipèlag s'ha incrementat un 53% els darrers 15 anys, un 45% en els darrers cinc anys i un 11% en el darrer any.

En aquesta línia, el preu mitjà del metre quadrat de l'habitatge a les Balears ha passat de 1.842 euros/m2 al febrer de 2014 als 3.848 euros/m2 al febrer de 2024. D'aquesta manera, els ciutadans de les Balears pagaven fa deu anys una mitjana de 147.000 euros per un pis de 80 metres quadrats, davant dels 307.800 euros que costa de mitjana aquest febrer.

Així mateix, el 2023 comprar un pis de 80m2 costava una mitjana de 277.248 euros, mentre que el 2019, 207.450 euros, i el 2009, 200.815 euros.

Les xifres situen les Balears com la comunitat autònoma amb l'increment acumulatiu més gran del preu de l'habitatge en els darrers deu anys, per davant de les Canàries (78%) i de la Comunitat de Madrid (68%).

A Palma, per part seva, la pujada del preu acumulatiu de l'habitatge en els darrers deu anys ha estat del 123%, situant-se com la capital de província amb l'augment més pronunciat. En concret, el preu ha augmentat un 8,3% en el darrer any, un 45% en els darrers cinc anys i un 63% en els darrers 15 anys.

Pel que fa al preu mitjà, comprar un pis de 80m2 a la capital de les Balears costava 200.141 euros el 2009, 146.570 euros el 2014, 224.310 el 2019 i 301.365 el 2024.