La UIB organitza la xerrada en línia 'El català ha entrat a les aules però ha sortit del pati. I ara què?'

La Universitat de les Illes Balears (UIB) organitza una xerrada amb l'objectiu de compartir recursos i estratègies amb els pares per reforçar l'ús del català fora de l'aula i aportar les evidències de l'estudi Actitud i Usos Lingüístics dels Joves de les Illes Balears (AULIJOVIB) per a entendre les raons que hi ha darrere el fenomen que descriu el títol. Les ponents de l'acte seran la Dra. Isabel Crespí Riutort i la Dra. Maria del Mar Vanrell Bosch, professores del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB.

La xerrada està destinada a pares i mares d'alumnes d'educació primària i ESO i docents i es farà el 15 de maig, a les 19 hores a terme a través de Zoom (plataforma virtual).

Continguts

Presentar els resultats de l'estudi AULIJOVIB corresponents als usos lingüístics dels joves en el context educatiu i en situacions informals.

Analitzar les aportacions dels joves.

Oferir recursos per a les famílies i els docents que ajudin a capgirar aquesta situació.

La inscripció a la xerrada es fa a través d’aquest formulari.