Unes 200 persones exigeixen al Govern «solucions reals» per a opositors afectats pel concurs de trasllats docents

Unes 200 persones han exigit aquest dissabte a la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern, en una concentració, convocada per part del col·lectiu de Funcionaris Docents Units, a la Plaça Major de Palma, «solucions reals» per als opositors que s'han vist afectats pel concurs de trasllats docents.



Segons ha explicat Miquel Obrador Cuéllar, membre del col·lectiu Funcionaris Docents Units, la manifestació ha estat convocada per a denunciar que «entre el 90 i el 100 per cent de funcionaris i opositors docents que han aprovat de cada especialitat hauran de desplaçar-se a una illa diferent d'aquella on resideixen» a causa de «les normes creades per al concurs general de trasllats».



«El problema», segons ha assenyalat Obrador, «és que s'ha fet coincidir dos processos, un d'estabilització i un altre d'oposició estàndard, amb una baremació que ha estat absolutament desigual per a funcionaris i opositors», als qui «se'ls està fent impossible optar a unes certes places malgrat que aquestes existeixin».



«En cap cas», ha volgut deixar clar Obrador, «és una crítica cap a les persones estabilitzades». «Les nostres queixes són cap a la Conselleria d'Educació i Universitats i cap als sindicats per la forma en la qual es va acordar en Taula Sectorial dur a terme aquest procés d'estabilització», ha afegit.



Perquè, segons ha apuntat, aquesta ha provocat «drames familiars» per a aquells docents «amb parelles, fills, família» a Mallorca que «malgrat l'esforç que han hagut de fer per a aprovar una oposició ara hauran de desplaçar-se a altres illes, sobretot a Eivissa i Formentera, amb el cost econòmic i emocional que suposa».



En aquest sentit, aquest membre del col·lectiu Funcionaris Docents Units ha reconegut que quan es va presentar a les oposicions «sabia que aquestes eren a nivell de totes les illes» però, ha afegit, «quan es trasllada al 100 per cent dels funcionaris i opositors és perquè en realitat no era així» i, a més, «no sabia que es partiria amb desigualtat respecte als qui van participar en el procés d'estabilització a l'hora d'optar a les places» perquè «cada actualització del procés es feia amb molt de retard i sense marge de maniobra».



D'aquesta manera, Obrador s'ha queixat que a funcionaris i opositors com ell ara «els tocarà anar-se'n tres anys a una altra illa, dues en el cas dels qui han fet les pràctiques d'oposició a Mallorca» i, tot, «sense garantia de, una vegada passat aquest temps, poder tornar».



«Sentim que ens han enganyat i utilitzat», ha dit Obrador, en relació amb el fet que per a les oposicions d'enguany sembla ser que sí que s'estan oferint places a Mallorca. «Per aquest motiu, ens manifestem, perquè considerem que ens estan emprant per a omplir Eivissa de gent, que cobreixi places de difícil cobertura, encara que aquesta gent no vulgui fer-hi feina», ha assenyalat, considerant que «aquesta no és la solució».



Davant aquest escenari, i després de mesos de lluita, perquè aquesta va començar al juliol del passat any 2023, quan van sortir les primeres destinacions de pràctiques d'oposició, Obrador ha exigit «solucions reals». Aquest mes de març han sortit les primeres destinacions provisionals i a l'abril s'esperen les definitives.



«Volem quedar-nos a casa», «Oposició aprovada, plaça enverinada» i «Polítics callats, sindicats estabilitzats», han estat alguns dels lemes i consignes que s'han escoltat amb més força durant la concentració d'aquest dissabte a Palma.