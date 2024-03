Les Illes Balears es consoliden com el territori més reciclador de vidre de l'Estat

«Som la comunitat autònoma que més vidre recicla de tot l'Estat», ha afirmat el director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, Diego Víu, durant la presentació de les dades recollides per l'entitat sense ànim de lucre Ecovidrio, representada pel gerent territorial Roberto Fuentes, durant el passat any envers la recollida selectiva dels contenidors verds.

«Podem estar ben orgullosos de dir que encapçalam el rànquing de reciclatge de vidre per comunitat» ha afegit el director general «perquè vol dir que som una societat compromesa i amb consciencia i sentit de la responsabilitat, perquè anam pel bon camí i perquè treballam tots junts per la sostenibilitat del nostre entorn i en la lluita contra el canvi climàtic».

Segons les dades aportades per Ecovidrio, l'any passat cada ciutadà de les illes va dipositar prop de 108 envasos als contenidors verds (uns 32 kg/IPH), el que suposa la xifra més elevada de tot el país. 2023 fou un any de rècord amb la recollida de 52.245 tones d'envasos de vidre, tractat per complet posteriorment a la planta TMA Recicla.

De fet, l'informe llança una altra dada molt positiva: gràcies al reciclatge d'envasos de vidre enllestit a les illes es va evitar l'emissió de 30.300 t de CO₂, una quantitat equivalent a retirar més de 14.100 cotxes de la carretera durant un any, i els ciutadans de Palma situen la capital entre les cinc que fan més ús dels contenidors de vidre.

Per illes, Eivissa lidera la recollida d'envasos de vidre amb 43,9 Kg/IPH, seguida de Formentera amb 42,3 Kg/IPH, Mallorca amb 26,1 kg/IPH i Menorca amb 23,4 kg/IPH.

El gerent d'Ecovidrio, Roberto Fuentes, ha destacat que «aquests excel·lents resultats són possibles gràcies a l'estreta col·laboració de l'Administració pública i Ecovidrio. Sens dubte, els balears compten amb un Govern compromès amb el reciclatge i la sostenibilitat que, en pro del medi ambient, es mostra obert al diàleg i sempre disposat a implementar plans més ambiciosos per a millorar els resultats de recollida selectiva».

Avui dia les Illes Balears disposen de 5.485 contenidors verds repartits per tot el territori, 1 per cada 218 habitants. Així, durant 2023 els ciutadans balears han dipositat als contenidors uns 490.197 envasos de vidre al dia i uns 340 envasos per minut.

Beneficis ambientals del reciclatge d'envasos de vidre

El reciclatge d'envasos de vidre és un element clau en la lluita contra el canvi climàtic i la descarbonització de l'economia. Durant 2023, gràcies al reciclatge d'envasos de vidre a les Illes Balears, s'ha aconseguit: evitar l'emissió de 30.300 t de CO₂, una quantitat equivalent a retirar més de 14.100 cotxes de la carretera durant un any; estalviar 37.300 MW h d'energia, equivalent al consum energètic de tots els hospitals de la regió durant més de 4 mesos, o evitar l'extracció de més de 62.600 t de matèries primeres (sorra o calcària), un pes equivalent a 6 vegades el de la Torre Eiffel.