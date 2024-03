La proposta de l'OCB de fer una sessió d'avaluació de les polítiques lingüístiques del Govern obté el suport de la majoria de membres del Consell Social

La primera reunió del Consell Social de la Llengua Catalana després del canvi institucional a les Illes Balears, s'ha fet aquest dijous a l'auditori de l'Escola d'Hoteleria de la UIB. L'ha presidit el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzá Mayol, per delegació de la presidenta Prohens i visiblement fora de lloc, per bé que qui ha duit el pes de la sessió, ha estat el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics, Llorenç Perelló, que ha intentat que la reunió es desenvolupàs amb el menor grau de confrontació possible.

La sessió ha durat més de tres hores que han transcorregut entre l'interès dels representants governamentals perquè la sessió fos purament informativa i els representants de la societat civil que han intentat aprofitar les seves intervencions per deixar clar el seu suport a les mesures positives que s'han impulsat des de l'IEB i les negatives impulsades pel conjunt del Govern.

La reunió ha estat marcada per la insistència del president de l'Obra Cultural Balear i vicepresident del Consell, Antoni Llabrés, perquè es convoqui, quan abans, una sessió extraordinària del Consell que serveixi per avaluar «les polítiques lingüístiques adoptades per les institucions de les Illes Balears en els inicis de la legislatura 2023-2027, i, si escau, aprovació d’una declaració institucional del Ple del Consell Social de la Llengua Catalana».

Bauzá, com a bon conselle d'Esports intentava tirar pilotes fora i Perelló, com a bon batle de poble, no acabava de dir que no.

La idea de l'OCB és que en el Consell Social no sigui només un ball de mostra, on el Govern informi d'allò que s'ha fet, sinó que sigui un ball obert, on tots els membres del Consell hi puguin dir la seva sobre aspectes importants com ara la política lingüística que està desenvolupant l'Executiu i que ha provocat tantes crítiques en els darrers mesos, com el pla de segregació lingüística de l'alumnat o la supressió del requisit del català en la sanitat.

«Si no serveix per a debatre la política lingüística del Govern i d'altres institucions, per a què serveix?», ha demanat Llabrés, que la setmana passada, al costat d'una vintena de membres de l'organisme, va demanar incloure un punt de l'ordre del dia que abordàs aquests temes.

Llabrés ha declarat també que «Han vulnerat el meu dret com a vocal per a fer propostes en l'ordre del dia i també com a vicepresident del Consell Social de la Llengua perquè no es va convocar prèviament la Comissió Permanent, de la qual en som membre, i a la qual li correspon elaborar l'ordre del dia».

La demanda del president de l'OCB ha rebut el suport de tots els membres del Consell que han intervengut, mentre que els representants governamentals han evitat prendre cap compromís i han dit que estudiaran la proposta.

El president de l'OCB els ha recordat que qualsevol dels vicepresidents de Consell té potestat per convocar una sessió extraordinària... O sia que el Govern haurà de triar entre fer el que demana l'OCB o cedir la iniciativa a l'OCB.