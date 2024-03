‘Una senalla plena de bosc’, nova guia divulgativa amb motiu del Dia Forestal Mundial

Amb motiu dels actes per a commemorar el Dia Forestal Mundial, que se celebra aquest dijous, 21 de març, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través de Xarxa Forestal, ha publicat la guia 'Una senalla plena de bosc'. Aquest document, que pretén divulgar els beneficis que proporcionen els boscs de les Illes Balears, forma part de la col·lecció de recursos educatius que Xarxa Forestal ofereix a les escoles i al públic en general.

El conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha destacat que «volem aprofitar aquesta data, Dia Forestal Mundial, per reiterar la importància d’acostar els valors dels boscs a la població». «Amb aquestes iniciatives divulgatives i educatives pretenem remarcar els serveis ecosistèmics que aporten els boscs i la rellevància que tenen per al conjunt de la societat. Conèixer el bosc és la primera passa per estimar-lo, protegir-lo i conservar-lo», ha manifestat el conseller.

En la guia s’explica com, entre els recursos que donen els boscs a la societat, cada vegada prenen més força els serveis ecosistèmics que aquests espais forestals proporcionen. En aquest sentit, es fa referència a la fixació de diòxid de carboni, a la regulació del cicle de l’aigua o al control de l’erosió del sòl, que són bàsics per a la salut, l’economia i la qualitat de vida de les persones.

En aquest document es posen de manifest els diferents recursos que es poden obtenir del bosc i les finalitats que tenen. Així, hi ha determinades plantes forestals que serveixen com a aliment, altres que s’empren per preparar begudes, perfums o medicines i també n’hi ha que s’utilitzen per elaborar senalles o decoracions. Tota aquesta informació es complementa amb una àmplia proposta d’activitats integrades en el text, en què l’alumnat, el professorat i qualsevol persona interessada podrà trobar idees i recursos per continuar gaudint dels boscs que ens envolten.

A més, a la presentació de la guia també s’hi ha sumat el nou joc Memòria Flora Forestal, que acosta als més joves els tresors vegetals i les trenta plantes més comunes que formen part dels boscs insulars. Es tracta d’un joc de cartes que, amb l’objectiu de trobar la parella de cada espècie vegetal, ajuda a conèixer i a descobrir les plantes de les Illes Balears al mateix temps que es passa una estona entretinguda.

Els materials de la col·lecció 'El bosc: recurs disponible', de la qual forma part aquesta guia, estan disponibles en format digital al web de Xarxa Forestal. La guia es pot consultar aquí.