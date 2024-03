L’IBJOVE i la Fundació Banc de Sang i Teixits fomenten la donació de sang entre els joves

La consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer, i la consellera de Salut, Manuela García Romero, han signat un conveni de col·laboració per a potenciar la donació de sang entre els joves illencs de 18 a 30 anys a través del Carnet Jove. A l'acte hi han assistit també el director de l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), Tomàs Amer, i la directora gerent del Banc de Sang i Teixits, Rosa Maria Tarragó.

Aquesta iniciativa es durà a terme a través del Programa Carnet Jove, que gestiona l’IBJOVE, ens dependent de la Conselleria de Famílies i Afers Socials. Actualment, gairebé 40.000 joves d’entre 12 i 30 anys residents a les Illes Balears tenen el carnet.

La motivació principal del conveni és promoure valors com l’altruisme i la solidaritat i transmetre als joves la importància de la donació de sang en la salut pública. En aquest sentit, durant el 2024 i el 2025, es duran a terme campanyes de conscienciació adreçades especialment als joves de la UIB i de centres de secundària, enfocades a les xarxes socials, a webs i a altres vies de comunicació, per arribar al màxim nombre de joves possible. També es difondrà per mitjà de material promocional, com ara botelles de vidre amb el lema «Treu el millor de tu». De la mateixa manera, es promourà el Carnet Jove, amb els avantatges i els descomptes que ofereix. Una de les accions de difusió previstes, precisament, és un concurs de vídeos curts entre els titulars del carnet.

El 2020 ja es va posar en marxa un programa similar, també de dos anys, anomenat «Treu el millor de tu», que no va tenir els resultats esperats. Entre altres motius, perquè va coincidir amb els anys de la pandèmia.

Davalla gairebé un 30 % la xifra de donants joves

La davallada de donants d’entre 18 i 30 anys en els darrers anys és un dels motius que ha duit a impulsar un conveni com aquest: el 2020 eren 4.641 i el 2023 davallaren fins als 3.267, un 29,6 % menys. Segons aquesta dada, només un 16 % de les persones que donaren sang l’any passat a les Illes Balears eren joves d’entre 18 i 30 anys (3.267 de 20.697).

«Volem eliminar aquesta imatge obsoleta que els joves són egoistes», ha dit la consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer. «Reprenem aquesta campanya perquè som conscients que la joventut és solidària», ha dit, «i que, si en anteriors ocasions no va funcionar així com toca, va ser per altres elements que no tenen res a veure amb el tarannà i l’actitud dels nostres joves».

«Es necessita assegurar un relleu generacional de donants de sang», ha manifestat la consellera de Salut, Manuela García, «conscienciant sobre la importància de la donació de sang i teixits en la salut pública i informant adequadament els joves sobre els procediments de donació i els beneficis per a les persones receptores».