Es Baluard presenta aquest dimecres l'exposició 'Bel Fullana. Tractor Buddy'

Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma inaugurarà aquest dimecres, a les 19.00 hores, l'exposició 'Bel Fullana. Tractor Buddy', de l'artista mallorquina.

El centre museístic ha informat que l'exposició, comissariada per Núria Gómez, es mantindrà oberta fins al 9 de juny. El públic podrà apreciar la primera incursió escultòrica de Fullana, on predomina la ironia, l'humor, l'artifici o la teatralitat per abordar el tema de la moda.

Així doncs, l'artista porta els seus característics personatges pictòrics a una tercera dimensió, com ha traslladat Es Baluard, amb una fantasia 'alienígena' sobre motor que habita la franja denominada Monster Girl Fan o Fan de la nena monstre.

L'horari d'obertura és de dimarts a dissabte, de 10.00 a 20.00 hores, mentre que el diumenge s'estableix entre les 10.00 i les 15.00 hores.