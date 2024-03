L'STEI demana un esforç per incloure més places en les comissions de serveis

L'STEI Intersindical ha emès un comunicat aquest dimarts en què demana un esforç suplementari per aconseguir el nombre màxim de places disponibles en les comissions de serveis.

En la seva declaració, el sindicat ha instat a augmentar al màxim el nombre de places per a l'adjudicació de comissions de servei, destacant particularment l'increment de les places per a la denominada «brigada urgent» de substitucions i la seva conversió en vacants. A més, han demanat una atenció especial per al programa Proa+ i per a les noves places d'orientació educativa anunciades pel Govern recentment.

L'STEI també ha remarcat la necessitat de realitzar alguns canvis en els motius per als quals es pot sol·licitar una comissió de serveis. En aquest sentit, han requerit que el motiu de conciliació familiar tingui prioritat en l'adjudicació de les comissions de serveis per al curs 2024-25, així com la resolució de casos greus que puguin quedar al marge dels motius establerts.

D'altra banda, han demanat elevar fins als 18 anys l'edat dels fills per a la sol·licitud de comissions i establir 55 anys com a edat límit per a considerar una persona com a gran. El sindicat també ha suggerit explorar la possibilitat d'obrir un tràmit just abans de l'inici del curs per a l'adjudicació de places disponibles en aquell moment, com a conseqüència de situacions com excedències, jubilacions o altres circumstàncies.

El principal objectiu de l'STEI és minimitzar la necessitat que els treballadors es vegin obligats a traslladar-se a altres illes per raons laborals, tenint en compte les dificultats de conciliació i els costos d'habitatge associats a aquesta situació.