Comença la primera edició del Curs de català inicial per a personal sanitari amb més de 200 inscrits

Aquest dimarts comença la primera edició del Curs de català inicial per a personal sanitari, organitzat i elaborat conjuntament pel Servei de Salut de les Illes Balears i l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), i que s’impartirà a totes les àrees de salut.

A aquesta primera edició s’han inscrit 203 professionals (60 a l’Hospital Universitari Son Espases; 60 a l’Hospital Universitari Son Llàtzer; 16 a l’Hospital Comarcal d’Inca; 16 a l’Hospital de Manacor; 21 a l’Hospital Mateu Orfila i 30 a l’Hospital Can Misses.

L’objectiu d’aquest cursos, que es perllongaran fins el 2027, és «promoure i garantir l’ús del català com a llengua oficial i pròpia de les Illes Balears, fer més assequible al personal del Servei de Salut l’accés al coneixement del català i aconseguir que l’empri progressivament com a llengua vehicular, per tal d’afavorir la comunicació amb els pacients».

Per a dur-los a terme, el Servei de Salut i l’Institut d’Estudis Baleàrics han subscrit un conveni de col·laboració per organitzar cursos de català i, en un futur proper, també tallers de conversa. L’IEB s’encarregarà de coordinar els cursos i els tallers de conversa, aportar els professors, la matriculació i l’expedició del certificat d’aprofitament o d’assistència; per la seva banda, el Servei de Salut posarà a disposició les instal·lacions per a impartir els cursos.

El curs va adreçat als professionals sanitaris i als zeladors de tots els nivells assistencials amb escassos o nuls coneixements de català, i per això està dissenyat i enfocat en les situacions comunicatives pròpies de l’àmbit sanitari. Tendrà una durada de 50 hores, en dues sessions setmanals de dues hores i s’impartirà de manera presencial (els alumnes que no puguin assistir a classe per motius laborals podran seguir les sessions telemàticament).

Els alumnes obtendran un certificat d’aprofitament del curs si assisteixen, presencialment o virtualment, a un mínim del 80% de les classes i superen la tasca final del curs. Aquest certificat es valorarà com a mèrit en els processos de provisió de places i en les borses de feina de totes les categories professionals sanitàries del Servei de Salut.