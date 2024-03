L'OCB demana que al Consell Social de la Llengua es parli de la segregació lingüística i l’eliminació del català a la sanitat

L'Obra Cultural Balear ha registrat la petició d’inclusió d’un punt a l’ordre del dia per a la sessió extraordinària del Consell Social de la Llengua Catalana que s'ha de celebrar aquest proper dijous, 21 de març.

«Consideram que no té sentit que el Consell Social no es pronunciï sobre el pla de segregació lingüística, sobre l’eliminació del català a la sanitat o altres mesures regressives en matèria lingüística adoptades en aquests primers vuit mesos de legislatura», han explicat des de l'Entitat.

El president de l'OCB, Antoni Llabrés, ha remès una carta a la Presidenta del Govern, en tat que presidenta del Consell Social de la Llengua Catalana. Llabrés diu a Prohens que el «fet de no convocar-ne, amb caràcter previ, la Comissió Permanent, m'ha impedit, d'una banda, com a vocal, fer ús del dret que em reconeix l'art. 13.f) del seu Reglament, de proposar la incorporació a l'ordre del dia de punts per tractar i d'altra banda, com a membre que som de la Comissió Permanent, en la meva condició de vicepresident del Consell Social, tampoc no m'ha estat possible intervenir en l'elaboració de la proposta d'ordre del dia de la sessió, d'acord amb el que preveuen els art. 13.f) i 19 del Reglament».

El president de l'OCB sol·licita la inclusió d'un nou punt a l'ordre del dia titulat 'Avaluació de les polítiques lingüístiques adoptades per les institucions de les Illes Balears en els inicis de la legislatura 2023-2027, i, si escau, aprovació d’una declaració institucional del Ple del Consell Social de la Llengua Catalana'.

Cal recordar que dia 8 de novembre l’Obra Cultural Balear ja va registrar una sol·licitud de convocatòria de ple extraordinari del Consell Social per tractar aquest punt, i, en concret, el denominat ‘Pla per a la lliure elecció de llengua en les etapes educatives’, sense que l'Entitat hagi rebut resposta.