Visita guiada per comprovar si l'aeroport de Palma és realment 'sense barreres'

L'aeroport de Palma ha acollit aquest divendres, a través del servei 'Sense barreres', una visita guiada a persones amb discapacitat que són membres del Servei de Promoció de l'Autonomia Personal del Govern (Sepap Ceatte) i l'Associació de lesió medul·lar i altres discapacitats físiques (Aspaym) amb la finalitat de potenciar el benestar i la integració social d'aquest col·lectiu.

En una nota de premsa, Aena ha explicat que durant la visita l'equip d'Experiència del client i atenció al passatger ha traslladat que s'ha acompanyat a aquestes persones en el recorregut que han de realitzar a l'hora de viatjar perquè quan es trobin en una situació real estiguin familiaritzats i millorin la seva experiència durant els trajectes.

Les associacions han passejat per les zones de facturació, d'embarcaments i de recollida d'equipatges i, també, han pogut escoltar una xerrada on se'ls ha informat sobre el servei Sense barreres i, al seu torn, del distintiu Discapacitats invisibles, disponible per a les persones que necessitin suport o més temps en qualsevol activitat de l'aeroport amb el propòsit de reduir l'impacte i l'estrès.