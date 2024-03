Podem sol·licita al Ministeri de Defensa espanyol la «cessió» de tots els terrenys que té en desús a les Balears

Podem ha sol·licitat al Ministeri de Defensa espanyol la «cessió» de tots els terrenys que té en desús a les Balears en entendre que «no és comprensible» que «acapari terrenys» que podrien destinar-se a zones verdes o contribuir a ampliar el parc públic d'habitatge, davant una situació d'«emergència residencial i climàtica».

Així ho ha indicat la portaveu de la formació a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, després d'assistir a la signatura del protocol per al desenvolupament del projecte de Son Busquets entre el batle de Palma, Jaime Martínez, i la directora general de l'Entitat Estatal de Sòls (Sepes), Leire Iglesias.

En aquest sentit, s'ha mostrat «satisfeta» amb el que ha considerat com «un pas més» perquè el projecte de Son Busquets sigui «una realitat».

Muñoz ha assegurat que «no és casualitat» que, després de 24 anys de «paralització, hagi estat amb Podem en els diferents governs quan es va reactivar el projecte i es van començar a fer passos de debò», per la qual cosa, al seu judici, és «evident que Podem és el motor de canvi».

Així mateix, ha reconegut la tasca d'organitzacions socials, com Joves Arquitectes de Mallorca, i entitats veïnals, com l'associació veïnal de Cas Capiscol, als qui ha qualificat de «fonamentals».

D'igual manera, ha carregat contra la «lamentable actuació» de Martínez i Iglesias, perquè, al seu parer, durant l'acte de la signatura del protocol «s'han discutit, en una discussió absurda per a la ciutadania», sobre si el paper que han de signar és un protocol o un conveni.

Muñoz ha assenyalat que a Podem els «preocupa» més que no els hagin fet arribar el protocol, per la qual cosa ha indicat que «desconeixen què s'ha signat», i que aquesta «baralla absurda serveixi d'excusa perquè Son Busquets no sigui una realitat el més aviat possible», ha continuat.

D'altra banda, s'ha mostrat «molt crítica» amb la participació de Martínez al Mallorca Real Estate Summit que s'ha celebrat aquest dimecres, cosa que ha titllat d'«incomprensible».

«És un alleujament que aquest projecte no depengui només del PP, que podria signar-lo i després vendre'l a una immobiliària estrangera en un acte com el d'aquest dimecres. La política d'habitatge del batle no pot ser tractar de dinamitar Son Busquets al matí i confabular amb immobiliàries de luxe al vepre», ha subratllat Muñoz.

Per aquests motius, Muñoz ha exigit explicacions per la presència de Martínez i la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, en una trobada en «un hotel de luxe amb les grans immobiliàries, que són les responsables de la crisi d'habitatge que vivim a Palma».