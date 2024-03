L’STEI Intersindical denuncia «irregularitats» al Consell Social de la Llengua Catalana

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha convocat, per al 21 de març, una sessió extraordinària del ple del Consell Social de la Llengua (CSL) amb un ordre del dia de deu punts, bàsicament informatius i com una reunió ordinària.

«El CSL –amb representants de tots els sectors socials, polítics, econòmics, culturals i de lleure de les Illes– no s’ha creat només per informar els membres dels canvis, projectes, calendaris i iniciatives del Govern. L’objectiu principal és assessorar, elaborar, planificar, consensuar i aprovar, amb la participació de tothom, el pla de normalització lingüística que ha de dur endavant el Govern per complir el mandat que li atorga l’Estatut d’Autonomia i fer les passes necessàries fins arribar a la igualtat plena d’ambdues llengües oficials pel que fa als drets dels ciutadans», ha remarcat l'STEI Intersindical.

«És l’òrgan de participació activa de persones i entitats representatives illenques per progressar en la recuperació de la llengua catalana. És evident que les propostes del Govern del PP i VOX de segregar alumnes per aula per raó de llengua, eliminar el requisit de català a sanitat, modificar l’ús de la llengua catalana al Parlament o no tenir cap iniciativa per promoure l’ús social del català no van en aquesta línia. I és d’això que hem de parlar!», assenyala el sindicat.

Per això, apunten que els convocants «s’han botat el reglament»: «Ara necessitarem saber com hem de presentar les propostes a l’ordre del dia. El reglament preveu que es faci a la comissió permanent, però no s’ha convocat. És la que hauria d’haver fer l’ordre del dia i la que hauria d’haver recollit les propostes de punts dels vocals. No permetrem perdre aquest dret ben regulat a les normes sobre òrgans col·legiats a la legislació en matèria de procediment administratiu».

L'STEI assenyala que no convocar els membres de la comissió permanent «també els retalla el dret a poder exercir plenament les seves funcions com són elaborar el pla d’actuacions per presentar al ple, suggerir la creació de noves ponències, encarregar la realització d’estudis sobre temes específics, etc. Hi ha temps suficient per rectificar i trobar la fórmula que ens permeti fer propostes a l’ordre del dia, tal com regula el reglament del CSL».

Per tant, exigeixen una rectificació: «Aquestes irregularitats han de ser corregides i que el Consell Social de la Llengua Catalana no perdi el rol que li correspon ni tampoc la seva veritable raó de ser».