Marilles lamenta la «divisió política» davant la conservació de la mar

Aquest dimarts s’ha debatut al Parlament una Proposició no de Llei (PNL) relativa a la conservació de la mar. La proposta demanava que el Parlament insti el Govern a complir amb l'objectiu de tenir un 10% de la mar Balear altament protegida (actualment només té aquesta protecció l’1,7% de les aigües interiors, i el 0,07% de la mar que envolta l'arxipelag), a crear una mesa de treball amb tots els representants per acordar-ho, i a que d'aquí dos anys es tengui un mapa d'on podrien estar aquestes zones d’alta protecció.

A la Fundació Marilles li «sorprèn i preocupa» que el partit del Govern –el PP-, que és qui té la capacitat d’actuar en aquesta línia, hagi votat en contra d’aquestes mesures concretes.

«Si volem que les Balears siguin un referent en conservació marina, cal avançar en l'alta protecció de la mar. Un tema sobre el qual el Govern encara no s'ha pronunciat en públic», han assenyalat.

Consens social i econòmic

«Volem recordar més de 200 empreses i entitats, de sensibilitats molt diferents, han signat el Pacte

Blau Balear per demanar al Govern que apliqui mesures concretes per garantir una mar en excel·lent estat de conservació. La primera de les quals fa referència a l'alta protecció de la mar en un 10% de la superfície de la mar balear. Ens hauria agradat veure aquesta mateixa unitat a l’esfera política», explica Marilles.

No obstant això, assenyalen que els únics compromisos del Pacte Blau Balear sobre els quals el Govern ha mostrat interès i certa acció són els que fan referència a la millora de la qualitat de les aigües, i la gestió sostenible del sector pesquer. «Aplaudim que així sigui, però la societat balear no només vol tenir les aigües netes sinó també plenes de vida. I això requereix avançar en l'alta protecció de la mar, la gestió d'espais marins protegits perquè la seva protecció vagi més enllà del paper i sigui efectiva, la millora de la vigilància i programes de seguiment d'habitats i especies. Tot això ha de comptar amb suport financer per fer-ho possible. Un suport que no està present en els últims pressuposts aprovats», apunten.

Falta de compromís

Marilles explica que des del juliol del 2023 el Govern no ha expressat ni fet públic cap compromís respecte les mesures proposades al Pacte Blau Balear: «Ni tan sols un calendari o full de ruta per definir com avançar els propers anys». «Avui el PP i el Govern ha perdut una gran oportunitat de mostrar la seva voluntat de conservar la mar balear. Si realment no és aquesta la seva voluntat caldrà que ho demostri amb accions concretes ben aviat», remarquen.

Amb tot, celebren que la PNL s’hagi aprovat parcialment i agraeixen que diversos grups s’hagin fet ressò de l’acord 'Mediterrani 30x30' presentat a Madrid al Govern d'Espanya la setmana passada, que conté moltes propostes que emanen del Pacte Blau i que podrien començar a aplicar-se ja a les Illes Balears. A més, valoren positivament que el PP sí que ha aprovat algunes esmenes, com per exemple instar el Govern espanypl a complir amb la designació del 30x30 i de l'alta protecció de la mar (una petició que ha rebutjat fer al Govern autonòmic que lidera).