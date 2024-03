El Govern crea el primer Observatori del Comerç públic per a «seguir sintèticament l’activitat comercial al detall»

El Govern ha creat el primer Observatori del Comerç públic per a «conèixer de forma interactiva, pràctica i dinàmica la realitat del sector comercial de les Illes Balears». Aquesta eina pionera, que permet fer un seguiment sintètic de l’activitat comercial al detall, respon a una demanda històrica del sector i, gràcies a la col·laboració entre la Direcció General d’Economia i Estadística i la Direcció General d’Empresa, Autònoms i Comerç, s’ha pogut posar en marxa aquest mes de març.

L’Observatori del Comerç de març permet conèixer la situació del comerç de les Illes Balears a partir de quatre variables: com han anat les vendes, com aniran les vendes, una ullada a l’ocupació i una radiografia del teixit empresarial. A més, les dades, que provenen totes de fonts oficials, s’actualitzen de forma automàtica segons la periodicitat de publicació de les noves dades.

Cal destacar que s’ha introduït una font d’informació nova: la despesa turística en el comerç al detall, que en el darrer trimestre de 2023 va ser de 278 milions d’euros, un 11,3 % del total. En el conjunt de l’any va ser de 1.861 milions, un 34,6 % més que el 2022, i va representar la despesa més gran des del 2017.

Situació del comerç

Segons les darreres dades disponibles, al gener les vendes del comerç al detall es varen mantenir a l’alça per 35è mes consecutiu (+2,7 %), i varen ocupar el 7è lloc de l'Estat, per damunt de la mitjana nacional (2,1 %).

Les expectatives per al primer trimestre de 2024 són més optimistes a l'Estat (-4,6 %) que a les Illes Balears (-4,9 %), tot i que segons la directora general d’Economia i Estadística, Catalina Barceló, «és habitual que les percepcions dels comerciants de les Illes Balears siguin més prudents, malgrat que les perspectives d’aquest primer trimestre de 2024 són les més favorables des del 2013. Per tant, es preveu una activitat del sector dinàmica, en línia amb la resta d’indicadors».

D’altra banda, al mes de gener es va registrar una afiliació rècord en el comerç de les Illes Balears, amb 48.332 persones, un 2,2 % més que l’any anterior. Per illes, aquest augment de la variació interanual és més gran a Eivissa (+2,6 %) i Mallorca (+2,1 %) que a Menorca (+0,8 %). En el cas de Formentera, es manté estable.

Finalment, pel que fa a la variable 'Radiografia del teixit empresarial', destaca que avui dia el 9,5 % de tot el teixit empresarial de l’arxipèlag són comerços, mentre que a l'Estat són el 12,3 %. A més, entre l’1 de gener de 2022 i l’1 de gener de 2023 el nombre de comerços es va reduir un 7 %, una xifra que augmenta al 28,9 % si es compara amb el 2008.

El director general d’Empresa, Autònoms i Comerç, José Antonio Caldés, ha posat en relleu la capacitat del Govern de treballar de forma transversal, com ara entre les conselleries d’Empresa, Ocupació i Energia, per una banda, i d’Economia, Hisenda i Innovació, per l’altra, per desenvolupar iniciatives en benefici de la ciutadania i del teixit empresarial de les Illes Balears.

Segons Caldés, «l’Observatori del Comerç és una eina molt efectiva per impulsar el sector comercial d’arreu de l’arxipèlag, perquè ens proporcionarà dades fiables i actualitzades sobre la seva situació a totes les illes», i ha afegit que «fins ara hem treballat amb estadístiques proporcionades en l’àmbit nacional».

Es tracta d’una radiografia al detall del desenvolupament comercial balear «que ens facilitarà informació transcendental per prendre les decisions adients sobre les polítiques estratègiques que s’han de seguir, fer propostes d’inversions adreçades al teixit comercial o valorar aspectes que s’han de tenir en compte amb relació a la internacionalització del comerç local», ha assegurat el director general.