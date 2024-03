CCOO i UGT reivindiquen un coveni just per al sector de la diversitat funcional a les Illes Balears

«Després de més d'un any de negociacions des de la sentència, la patronal torna a blocar la negociació de la resta de condicions laborals amb la mateixa actitud i intransigència de llavors. El sector de la diversitat funcional té un marcat caràcter social, en el qual, les persones treballadores, formades i qualificades, representen el gran valor que tenen les entitats. La professionalitat, el saber i el compromís d’aquestes persones és el que permet visibilitzar la gran tasca que es fa dins l’àmbit de la discapacitat en la societat. Sobre elles pivota el principal suport amb el qual compten les persones usuàries». Així s'han expressat aquest dimarts CCOO i UGT.

Els sindicats criden a la mobilització davant la manca de progrés en la millora de les condicions laborals de les més de 5.000 persones a les quals dona cobertura el Conveni col·lectiu a les Illes Balears.

Les organitzacions patronals no fan efectiu el compromís que diuen tenir respecte a la creació d'un marc de relacions laborals just, que permeti als professionals del sector treballar en un entorn de reconeixement i qualitat adequats i que transcendeixi en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

Però la realitat és que «les condicions laborals actuals no s'ajusten ni al compromís, ni a la qualitat ni al reconeixement de l'esforç que realitzen les persones treballadores en els seus centres», asseguren. «L'elevada rotació de personal en les empreses i entitats del sector, juntament amb la falta de professionals en determinats llocs de treball, és l’efecte dels baixos salaris i la precarietat de la resta de condicions. Sembla que per a les patronals no és prou motiu per apostar en el benestar i les condicions laborals del col·lectiu de treballadors i treballadores», assenyalen.

CCOO i UGT avisen que continuaran amb «l’actitud crítica i reivindicativa si el model d'ocupació que proposen les patronals manté en la precarietat laboral als treballadors i treballadores i avisa que si la situació actual s'estanca, traslladaran el conflicte als centres de treball».

Per tot això, des de CCOO i UGT fan una crida «al conjunt de les persones treballadores, persones usuàries i famílies perquè participin en les reivindicacions».