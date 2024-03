Plataforma per la Llengua inaugura una nova seu a l'Alguer

Aquest dissabte, 10 de febrer, Plataforma per la Llengua ha inaugurat la seva nova seu a l'Alguer. La cerimònia ha comptat amb la presència d'Òscar Escuder, Mireia Plana i Rut Carandell, respectivament president, vicepresidenta i directora de l'entitat. Els actes d'inauguració del local van començar amb un concert de la Coral Mans Manetes al restaurant Poco Loco.

La cerimònia d'inauguració del local s'ha obert amb les paraules de Mauro Mulas, delegat de Plataforma per la Llengua a l'Alguer, que ha volgut recordar els deu anys de treball per la llengua fets a l'Alguer per part dels socis i voluntaris, un treball que inclou «desenes de campanyes, projectes i idees, realitzats de manera inclusiva, oberta i participativa». Mulas també ha destacat la col·laboració amb l'Obra Cultural de l'Alguer, un acord mutu que ha ofert la possibilitat de «donar més concretesa a l'acció en favor de la llengua».

Altres socis i voluntaris han volgut expressar un agraïment especial a Irene Coghene, exdelegada de l'entitat, per deu anys de ser "cara i motor" de Plataforma per la Llengua a l'Alguer.

Òscar Escuder, president de l'entitat, també ha intervingut, posant l'accent en la importància de tenir una nova seu a l'Alguer per posar-la en marxa amb els altres territoris de llengua catalana. Pel president, és crucial que tots els parlants es reconeguin com a part d'una mateixa comunitat lingüística formada per més de deu milions de persones. Després, Giuseppe Tilloca, president de l'Obra Cultural de l'Alguer, ha recordat la importància d'unir forces entre diferents entitats en defensa del català per obtenir més resultats en la revitalització de l'alguerès.