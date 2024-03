Presenten el programa 'Empreses saludables de les Illes Balears', un model per a «millorar la salut i el benestar en els llocs de treball»

La consellera de Salut, Manuela García Romero, juntament amb les directores generals de Treball i Salut Laboral i de Salut Pública, Catalina Cabrer i Antònia Esteban, han presentat el programa 'Empreses saludables de les Illes Balears', un pla que conté línies d’acció per a transformar el teixit empresarial del territori en un entorn promotor de la salut, el benestar i la sostenibilitat, impulsat per la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, mitjançant l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL), i la Conselleria de Salut.

També han participat a la presentació la gerent de l’IBASSAL, Ana Martín, i tècnics de cadascun dels organismes participants.

Per mitjà d’aquest programa, les empreses interessades elaboraran un pla d’acció per a la implementació del model d’empresa saludable, amb el diagnòstic previ, que inclou la descripció d’un procés de millora contínua de la salut, el benestar, la sostenibilitat del personal i dels clients, incorporant accions relacionades amb els eixos temàtics proposats. Cada empresa podrà planificar com implementar el model d’empresa saludable, d’acord amb les necessitats que hagi detectat a l’autodiagnòstic, i com ho vol fer en funció de diverses àrees d’intervenció plantejades com a eixos temàtics.

Els eixos temàtics que recull el programa abasten les matèries de seguretat; ergonomia; mobilitat sostenible i activa i seguretat viària; alimentació saludable, activitat física; prevenció d’addiccions; promoció de la salut mental, conciliació laboral, personal i familiar; relacions laborals, estils de comandament i lideratge, motivació a la feina; lleure; sostenibilitat, i altres relacionats amb la salut.

A través d’aquest programa els organismes públics involucrats donaran suport a les empreses, especialment les més petites, perquè s’incorporin progressivament al programa, sempre que abans tinguin entorns segurs de treball. Així mateix, s’oferirà formació i assessorament per a la implantació d’aquest model a les empreses que es vulguin transformar en empreses saludables.

Cal destacar que organismes com l’Organització Mundial de la Salut, la Comissió Europea o l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball recomanen la introducció de la promoció de la salut en el treball en empreses i institucions, entesa més enllà d’una perspectiva clàssica de salut i seguretat ocupacional, per incorporar hàbits de salut, estil de vida i factors psicosocials. Aquestes mesures aporten avantatges competitius gràcies a la millora de la productivitat, la reducció de l’absentisme, les baixes i els accidents laborals. S’estima que per cada euro que les empreses inverteixen en promoció de la salut obtenen un retorn de 2,5 euros.

Durant la seva intervenció, la consellera de Salut, Manuela García, ha subratllat l’aposta del Govern per treballar en salut des de la prevenció, promoció i foment d’hàbits de vida saludables. La consellera ha animat els empresaris a invertir i reorientar les polítiques públiques i empresarials cap a la salut perquè «una empresa saludable fidelitza els treballadors, redueix l’absentisme, els costos sanitaris i es converteix en un avantatge competitiu».

García ha assenyalat la importància d’arribar a tots els entorns, ja siguin laborals, educatius o sanitaris, «perquè hem d’arribar-hi on les persones, viuen, treballen, estudien o passen el seu temps», i ha destacat la necessitat de treballar en polítiques públiques saludables a tots els àmbits i crear entorns afavoridors de la salut.

Per part seva, la directora general de Treball i Salut Laboral, Catalina Cabrer, ha recordat que l’Estratègia de Salut Laboral 2023-2027 del Govern «aposta fermament per entorns laborals segurs, saludables i sostenibles. Ser empresa saludable vol dir anar més enllà del compliment estricte de la normativa vigent de prevenció de riscos laborals. Per això, posem a disposició de les empreses i de les persones treballadores aquesta eina, que permet millorar les organitzacions i les condicions de treball, promoure la participació activa de les plantilles i fomentar el desenvolupament individual. Entenem que invertir en salut i en el benestar de les persones treballadores és invertir en la bona salut també de les empreses i de la població de les Illes Balears».

El procediment per incorporar-se al Pla pot començar a iniciativa de l’empresa, del personal treballador o dels serveis de prevenció de riscos laborals (PRL) i consisteix en la creació d’una Comissió d’Empresa Saludable (CES), seguida de l’anàlisi i la declaració del compliment de la PRL; un compromís per escrit de dos anys per a l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació d’un pla d’acció; un diagnòstic d’acord amb el model d’empresa saludable dut a terme pel CES i, finalment, l’elaboració d’un pla d’acció.

Aquesta iniciativa planteja també la creació d’una xarxa autonòmica d’empreses i organitzacions saludables, alhora que se’n fomentarà l’adhesió a la xarxa nacional i europea. Es preveu igualment l’organització periòdica de convocatòries per identificar, promocionar i reconèixer bones pràctiques. La plataforma web einasalut.es articularà gran part dels serveis a què es pot accedir en el marc del programa.