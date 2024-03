Milers de persones a les manifestacions feministes: «Venim a canviar-ho i qüestionar-ho tot, per això ens tenen tanta por»

Milers de persones han sortit aquest divendres, Dia Internacional de la Dona, als carrers de Palma per a protagonitzar dues manifestacions paral·leles, organitzades de manera separada pel Moviment Feminista de Mallorca (MFM) i la Coordinadora Transfeminista.

Totes dues marxes han iniciat el seu recorregut sobre les 19.00. LA del MFM des del Parc de les Estacions i la de la Coordinadora Transfeminista, de la plaça de la Porta Pintada.

Sota el lema 'Fortes, Juntes i Dempeus' del Moviment Feminista de Mallorca, unes 3.000 persones, han recorregut Avingudes i Carrer Unió, fins al Passeig del Born, on han llegit un manifest.

Cal assenyalar que inicialment el recorregut d'aquesta manifestació havia de finalitzar, passant per Via Alemanya, a la plaça del Tub, però en la tarda del dijous varen rebre finalment autorització per acabar en el Born passant per carrer Unió, modificant-se així el recorregut.

La portaveu de MFM, María José Busquets, ha destacat que el 8M és «un dia clau en la lluita feminista en el qual les dones són les protagonistes». «El que tenim i el que hem aconseguit fins ara és gràcies a la lluita feminista que hem fet les dones i, seguim un any més aquí perquè estam encara lluny d'aconseguir els nostres objectius», ha reivindicat.

Per part seva, unes 6.000 persones, segons càlculs de l'organització, han participat en la manifestació de la Coordinadora Transfeminista que ha transcorregut pel carrer Sant Miquel fins a arribar a la plaça de Cort sota el lema 'Juntes som revolucionàries i rebels'.

«El 8M és el dia de la dona treballadora, que és un matís que últimament s'eatà oblidant i volem recuperar».

Entorn de les 21.15 hores finalitzava la manifestació del MFM amb la lectura del manifest, en el qual han denunciat que la violència masclista i les agressions sexuals «lluny d'aturar-se, estan augmentant».

També han fet referència al fet que les Balears dupliquen la taxa estatal d'agressions sexuals i les violacions en grup. «O ens hi posam ja o no hi haurà manera humana de redreçar aquesta situació», han reivindicat.



Així mateix, des del MFM han exigit corresponsabilitat, assenyalant que les dones assumeixen la cura dels fills i persones majors. «El sistema capitalista ha construït tot sobre l'esquena de milions de dones i el seu treball domèstic gratuït», han afegit.

Amb tot, han reclamat «mesures eficaces» contra la violència masclista, contra l'increment d'agressions sexuals i l'explotació sexual i reproductiva.

A més, des del MFM han fet especial esment a les dones palestines que «pateixen el genocidi sionista que recau primer en dones i nines». En aquest sentit, tant en aquesta marxa com en la de la Coordinadora Transfeminista s'han pogut veure banderes palestines, així com escoltar els cants «visca Palestina lliure».

Per part seva, el manifest de Coordinadora Transfeminista ha reivindicat un feminisme de «classe, combatiu i transinclusiu». «Un feminisme que recordi que som moltes, que som diverses i que només juntes i rebels recuperarem l'essència revolucionària del feminisme».

Davant l'«ascens de l'extrema dreta i la desarticulació dels moviments socials», l'organització ha remarcat que les dones treballadores «necessiten organitzar-se», recordant «el caràcter de classe i combativitat» d'un moviment com aquest.

«L'eina bàsica és la coeducació», han subratllat, reclamant que «és hora» que les dones «tornin a recuperar els espais de lluita que la institucionalització del feminisme ha desactivat i ha volgut dividir».

Amb tot, el manifest ha conclòs reivindicant que «la unió tendrà la força per a aconseguir transformacions reals de les estructures que reprodueixen l'explotació». «Venim a canviar-ho i qüestionar-ho tot, per això ens tenen tanta por».