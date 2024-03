El CEIP Rosa dels Vents de la Colònia de Sant Pere, guardonat en el 5è Congrés Internacional de Neuroeducació

El CEIP Rosa dels Vents de la Colònia de Sant Pere (Artà) ha estat guardonat en el 5è Congrés Internacional de Neuroeducació per la seva col·laboració en el projecte 'Dualiza-te': disseny d’entorns i situacions d’aprenentatge en clau DUA fet conjuntament amb el CEIP Mendigoiti de Pamplona (Navarra) i el CEIP Attilio Bruschetti de Xàtiva (País Valencià).

Tots tres centres han demostrat un compromís excepcional en la creació d'entorns educatius inclusius, atenent les evidències de la investigació i la neuroeducació i la implementació de metodologies actives que promouen l'èxit educatiu de tots els alumnes.

El projecte 'Dualiza-te': disseny d'entorns i situacions d'aprenentatge en clau DUA' va ser seleccionat per fer una comunicació al 5è Congrés Internacional de Neuroeducació i ha rebut el premi del públic, atorgant un important reconeixement a les escoles implicades.

La idea 'Dualiza-te' va ser seleccionada fa dos anys pel Ministeri d’Educació i s'ha distingit pel seu enfocament integral cap al desenvolupament de l'alumnat d'educació infantil i primària. A través d'aquesta col·laboració, els centres han compartit pràctiques i coneixements per continuar millorant els seus projectes educatius oferint una proposta que respecta les necessitats individuals de cada estudiant, dins entorns d’aprenentatge significatius i motivacional, i han integrat metodologies actives i propostes educatives basades en recerques en neurociència i DUA.

Aquest projecte, a més, ha propiciat la creació de l’eina INDEA (Indicadors Neuroeducatius per al Disseny d’Entorns d’Aprenentatge) centrada per una banda, en els principis del Disseny Universal per a l’Aprenentatge i per una altra en els principis i preceptes de la Neuroeducació. La proposta inclou un centenar d’indicadors que permeten orientar els centres i avaluar els seus entorns d’aprenentatge seguint aquests principis bàsics.