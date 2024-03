L’IMAS presenta una iniciativa per a erradicar estereotips, prejudicis i conductes edatistes envers la sexualitat

Trencar tabús, combatre i desmitificar la hipòtesi que relaciona les dones grans amb la sexualitat i oferir recursos sobre educació sexual i salut enfocats al col·lectiu. Amb aquest objectiu, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha duit a terme el Projecte ORG, una experiència pilot en la qual han participat 70 dones d’entre 55 i 90 anys dels set centres de promoció de l’autonomia personal (CPAP) de l’IMAS.

«La finalitat del Projecte ORG és que es percebi la sexualitat com una part fonamental de la salut, que ens ajuda a mantenir un benestar físic, emocional i social», ha explicat una de les seves directores, Katya Fernández, la qual, a més, ha afegit que «parteix d’una necessitat manifestada per les mateixes usuàries. Avui dia hi ha diversitat de recursos relacionats amb l’educació sexual, però tots estan enfocats a la població jove i adulta, i no tant a les persones grans. Encara són molts els perjudicis que no ens deixen avançar dins aquest camp».

El conseller de Benestar Social i president de l’IMAS, Guillermo Sánchez, ha estat present a l’acte que s’ha duit a terme avui al CPAP Can Real de Petra, on s’han analitzat els resultats d’aquesta iniciativa, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona. «Experiències com aquesta posen en relleu la importància i la necessitat de donar a les dones grans el paper que es mereixen i també ens demostren que és possible canviar conductes que, sense voler, tenim interioritzades a través d’un projecte d’intervenció públic», ha destacat.

Les conclusions del projecte apunten que si bé a l’inici del taller un 81,5 % de les participants reconeixia concebre la sexualitat com una part de la salut, després de 24 sessions, el 100 % la consideren part indispensable per a una bona salut física i mental. En aquesta línia, una representació de les 70 participants ha reconegut durant l’acte que «aquest projecte les ha fet reflexionar i entendre la importància de parlar sobre sexualitat sense por».

«Una pregunta molt recurrent a les sessions era de quina manera poden viure la sexualitat a la seva edat. Hem pogut fer feina en aquest aspecte i hem fet entendre que s’ha d’aprendre a gestionar els canvis motivats per l’edat i a gaudir-los. Les limitacions les posam nosaltres mateixes», ha explicat la sexòloga Leticia Calle, que ha participat en el projecte. «L’evidència científica diu que l’edat no suposa una dificultat per gaudir del sexe. Però malgrat això, la sexualitat de la gent gran i, sobretot de les dones, és un dels grans secrets de la nostra cultura», ha dit.

A més d’aquesta professional, han fet feina en el projecte altres perfils com terapeutes de La Maleta Roja, educadores socials, educadores sexuals i tècniques en cures auxiliars. Totes han coincidit en «la necessitat de seguir potenciant espais com aquest, on ha quedat provat que la vida sexual de les dones grans no s’ha acabat, ni culturalment ni emocionalment i que, a més, poden gaudir d’una vida sexual plena, satisfactòria i positiva. Se’ls atribueix un perfil cuidador i es deixa en un segon pla la vida personal i privada. Hem de continuar treballant la importància de valorar el seu temps, estimar-se i donar-se permís per gaudir», ha assegurat Alejandra Pizá, també directora del projecte.

A més del president de l’IMAS, també han estat presents a l’acte la vicepresidenta de la institució mallorquina, Magdalena García; la directora insular d’Atenció Comunitària i Promoció de l’Autonomia Personal, Catalina Maria Mascaró, i la directora insular d’Atenció Sociosanitària, Rosa Llobera, així com entitats i professionals de l’àmbit, associacions i representants dels CPAP de Palma, Felanitx, Manacor, Puigpunyent i Llucmajor.