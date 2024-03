Torna el Job Day UIB: un espai de trobada entre empreses i universitaris

El Job Day UIB torna a la Universitat de les Illes Balears (UIB) els dies 12 i 13 de març amb l’objectiu d’esdevenir un espai de trobada entre més de 165 d’empreses i entitats i els alumnes i titulats universitaris.

L’esdeveniment, que enguany celebra la dissetena edició, és una oportunitat excel·lent perquè els universitaris puguin conèixer els responsables de recursos humans de les empreses que hi participen i es puguin preparar per encarar el procés de cercar feina.

Més de 165 empreses i entitats s’acosten als universitaris

Més de 165 d’empreses i entitats s’instal·laran a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, del campus de la UIB, perquè els universitaris puguin contactar-hi directament i conèixer de primera mà els seus programes d'ocupació i de pràctiques. Els universitaris participants coneixeran els responsables de recursos humans de les empreses que hi participen i es prepararan per encarar el procés de cercar feina.

Al Job Day UIB, es presentaran i oferiran més de 1.000 llocs de treball i/o de pràctiques. Les empreses només hi participaran una de les dues jornades, així que es recomana als estudiants i graduats que hi assisteixin tant dia 12 com dia 13, per no perdre cap de les oportunitats de treball i/o de pràctiques que s’hi presentaran.

Els assistents podran orientar-se i afrontar òptimament la recerca de feina al córner de l’orientació i al dels col·legis professionals, a més de conèixer de primera mà els responsables de recursos humans.

Sorteig d’un viatge a la seu de Linkedin

L'accés al Job Day UIB és lliure, no cal apuntar-s’hi. Ara bé, els qui s’hi inscriguin en línia podran participar en un sorteig de:

Un viatge per a dues persones a Dublín i visita a la seu de Linkedin.

Una bicicleta elèctrica.

Dues entrades de tres dies per al Mallorca Live Festival.

Transport gratuït dins el campus

Amb motiu del Job Day UIB, estarà disponible un servei de transport gratuït amb el trenet del Job Day UIB, que farà un recorregut circular pels edificis del campus i durà els assistents fins a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador.

Una iniciativa del DOIP

El Job Day UIB, l’organitza el Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB). Aquesta iniciativa té el suport del Servei d’Ocupació de les Illes Balears i la col·laboració de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, Leroy Merlin, Tucano, l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la UIB i Linkedin.