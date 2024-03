Els refugis del Consell de Mallorca tanquen 2023 amb rècord de visitants

Els refugis de muntanya de la xarxa del Consell de Mallorca han registrat un total de 33.848 pernoctacions en 2023, la qual cosa representa un 23,4 % més que en 2022, xifra rècord respecte als anys anteriors.

En concret, suposa un increment de 6.420 places ocupades el passat exercici, en comparació amb les 27.428 estades que es van comptabilitzar el 2022. La xarxa de refugis que gestiona la institució insular està composta per sis establiments que estan situats en finques públiques i ofereixen 332 places.

Les dades d'ocupació per allotjament durant el passat exercici són els següents: Tossals Verds (7.185), So n'Amer (6.675), Can Boi (6.149), Muleta (5.162), Pont Romà (4.578) i Galatzó (4.099).

Les èpoques de l'any de major afluència d'excursionistes són la primavera (abril i maig) i la tardor (octubre), mesos en què s'aconsegueixen les màximes d'ocupació i en els quals es frega la plena ocupació en aquestes instal·lacions. En el passat pont de la Constitució espanyola es va registrar un pic de pernoctacions que va rondar pràcticament el 100 %, gairebé es van duplicar les dades registrades en el mateix període de l'any anterior.

Per nacionalitats, cal destacar que els ciutadans de l'Estat espanyol són els usuaris que més s'allotgen en aquests refugis de muntanya, amb un 45,16 % del total de pernoctacions registrades el 2023, enfront d'un 54,84 % d'altres països.

Alemanys (23,46 %) i francesos (7,05 %) són les nacionalitats més nombroses. Els segueixen els senderistes procedents de Txecoslovàquia (4,49 %), el Regne Unit (3,81 %), Bèlgica (3,67 %) i Dinamarca (2,53 %). Es comptabilitzen excursionistes que pernocten en els refugis de Mallorca procedents de fins a un total de 58 països.