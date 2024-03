El preu de l'habitatge augmenta un 4% a les Balears, que continua com el territori més car de l'Estat

L'Índex de Preus d'Habitatge va augmentar els preus un 4,1% a les Balears de mitjana durant el 2023, un 9,3% en el cas de l'habitatge usat i un 3,4% el de segona mà, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que situen l'arxipèlag com el territori més car de l'Estat davant de Madrid i Catalunya.

El quart trimestre va tancar amb un increment de preus del 4,4% a les Balears en comparació de l'any anterior, amb les Balears com la cinquena comunitat autònoma on més varen augmentar els preus interanualment, per darrere d'Andalusia, Navarra, Canàries i Madrid.

Respecte al trimestre anterior, quan es va assolir un nou màxim històric a l'índex general, l'habitatge es va abaratir un 1,2% a les Balears que s'explica per una baixada en els costos de l'habitatge usat.

Amb una diferència notable respecte a la resta de comunitats, les Illes Balears varen ser el territori més car per a l'habitatge nou els darrers mesos de 2023, amb preus un 11,4% més alts que l'any anterior i un 0,9% més elevats que en els mesos precedents. De fet, és l'única comunitat amb una taxa anual de dos dígits. Els habitatges a estrenar varen marcar un nou màxim històric a la sèrie, que arriba fins a l'any 2007.

Les Balears acaben l'any com el territori més car també pel que fa a l'habitatge de segona mà, amb preus un 3,4% més elevats que el 2022 encara que han baixat un 1,5% respecte al període de juliol a setembre, quan es va assolir el màxim històric en aquest segment.