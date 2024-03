Educació posa en marxa el pla pilot de climatització i analitzarà l’estat de 20 centres

El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, i el secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Suñer, acompanyats del rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot; el director de la Fundació Universitat-Empresa de la UIB, Lluís Vegas, i la professora d'Enginyeria i Industrial i de la Construcció de la UIB, Susanna Hormigos, han presentat el pla pilot de climatització mitjançant el qual s’analitzarà l’estat de 20 centres educatius de les Illes Balears.

Segons ha explicat el conseller Antoni Vera, amb aquest pla pilot es pretén conèixer l’estat dels centres de les Illes Balears i poder planificar les actuacions que s’han de dur a terme en cada cas així com el seu grau d’urgència per tal de poder fer un calendari de les actuacions. Amb els resultats de l’estudi es marcaran les intervencions necessàries tant a nivell d’envolupant tèrmica dels edificis, com a nivell d’instal·lacions de climatització, adequació de la instal·lació elèctrica i instal·lació de plaques fotovoltaiques.

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) serà l’ens encarregat de dur a terme una anàlisi exhaustiva dels centres per, després, establir propostes específiques de millora i un estudi econòmic d’aquestes. La Conselleria d’Educació i Universitats destinarà 83.112,92 euros a aquest estudi, que s’ha de desenvolupar en el termini d’un any.

Durant els primers tres mesos de l’encàrrec s’analitzaran l’IES Antoni Maura de Palma, el CEE Son Ferriol de Palma, el CEIP Badies de Llucmajor, el CEIP Gabriel Comas i Ribas d’Esporles, el CIFP Borja Moll i Nou Llevant de Palma, l’IES Pasqual Calbó i Caldés de Maó, el CEIP sa Blanca Dona d’Eivissa i l’IES Marc Ferrer de Sant Francesc de Formentera.

Durant la resta de mesos de durada de l’encàrrec, l’equip de FUEIB analitzarà l’EI Magdalena Humbert de Maó, el CEIP Anselm Turmeda de Palma, l’ IES Can Peu Blanc de sa Pobla, el CEIP Establiments de Palma, el CEIP Son Ferriol de Palma, l’IES Puig de sa Font de Son Servera, el CEIP Son Oliva de Palma, el CEIP Molí d’en Xema de Manacor, el CEIP Mestre Duran d’Alaior, el CEIP Pere Casesnoves de Ciutadella, el CEIP Balansat d’Eivissa i el CEIP Can Coix de Sant Antoni de Portmany.

Els criteris d’elecció dels centres responen als informes de riscos laborals relacionats amb l’estrès tèrmic o bé que han informat d’altes o baixes temperatures a les aules o als espais exteriors. També s’han escollit centres que després de ser visitats pel conseller Antoni Vera s’ha considerat que havien de formar part de l’estudi.