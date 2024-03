350 milions de l'impost de turisme sostenible es reinvertiran en desestacionalitzar la temporada

Aquest dimarts, la presidenta Marga Prohens ha anunciat, en el marc de la Internationale Tourismus-Börse (ITB) de Berlín, una inversió de 350 milions d'euros a càrrec de l'impost de turisme sostenible (ITS) per a projectes adreçats a cinc eixos: sostenibilitat, circularitat i eficiència energètica; cicle de l'aigua; millora de la destinació; formació, i projectes esportius i culturals com a fórmula per desestacionalitzar el turisme.

Amb aquests recursos ja s'ha aprovat una convocatòria extraordinària per a la reprogramació de projectes d'anys anteriors per un import de 74 milions d'euros, que serviran en part per esponjar zones madures amb l'adquisició i la demolició d'establiments hotelers ja amortitzats.

D'aquesta manera es reforça el caràcter finalista de l'impost turístic que paguen els visitants: «Aquesta és sens dubte la nostra millor carta de presentació, especialment per a un turista exigent i compromès amb el medi ambient com l'alemany», ha puntualitzat.

La presidenta Prohens ha remarcat «l'estima, l'afecte, la bona valoració i la fidelitat del mercat alemany», el principal mercat emissor des de fa dècades: 4,5 milions d'alemanys van triar les Balears per passar les vacances el 2023.