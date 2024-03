Projecte Home llança una nova web per a prevenir les addiccions

Projecte Home Balears, organització sense ànim de lucre que des de 1987 es dedica al tractament i la prevenció de les addiccions, ha llançat una nova web que ofereix informació i recursos per a sensibilitzar la població general sobre les problemàtiques derivades dels problemes d'addiccions, amb o sense substància.

La web, que es pot visitar a prevencio.projectehome.com, té com a objectiu conscienciar sobre els riscos i les conseqüències de les addiccions, tant amb substància com sense substància, i proporcionar eines per a detectar i abordar el problema.

La web està adreçada a professionals, famílies i joves, i compta amb diferents seccions que aborden temes com el consum d'alcohol, tabac, cànnabis, cocaïna, altres drogues, joc, xarxes socials, sexe o compres compulsives.

En el cas de les famílies, podran trobar informació i activitats pràctiques que els ajudaran a promoure en els fills conductes adaptades i un desenvolupament saludable. Els professionals, especialment aquells que treballen en l'àmbit educatiu i social, podran trobar continguts teòrics i formes de detecció. A més, la web ofereix un conjunt d'activitats senzilles per a fer en família o a les aules per a prendre consciència de les conductes de risc.

Segons Antoni Parets, director de Comunicació de Projecte Home Balears, «aquesta web és una eina de prevenció que volem posar a l'abast de tota la societat, perquè pugui informar-se, reflexionar i actuar davant de les addiccions, que són un problema de salut pública que ens afecta a tots».

La web ha comptat amb el finançament de l'Obra Social de La Caixa, el Consell de Menorca i Grdar solucions digitals.