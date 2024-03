Critiquen que l’única menció a la joventut de Le Senne en el discurs del Dia de les Illes Balears hagi estat per a atacar el català

En la celebració institucional del Dia de les Illes Balears al Parlament, el seu president, Gabriel Le Senne (VOX), ha pronunciat un discurs «totalment desencertat, clarament partidista i allunyat de la neutralitat institucional i la solemnitat que requeria dit acte», ha valorat el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB).

Denuncien que Le Senne s’ha referit a la joventut únicament com a eina per atacar la llengua catalana, «vinculant la regressió entre els joves de la llengua pròpia a la seva suposada imposició política, tot assenyalant que 'se puede llevar el caballo al río pero no obligarle a beber'».

El Consell de la Joventut de les Illes Balears, presents en l’acte, condemnen aquestes paraules i han trobat necessari comunicar que: