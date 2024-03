El PP surt a justificar el discurs de Le Senne: «Ha intentat posar en valor el bilingüisme cordial que es viu a les Balears»

El portaveu del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha opinat que l'ocupant de la presidència de la Cambra, Gabriel Le Senne, ha intentat «posar en valor el bilingüisme cordial que es viu a les Balears» amb el seu discurs durant la celebració de l'acte institucional del Dia de Balears.

«Ha fet un discurs institucional parlant de temes que afecten les Illes; ha intentat posar en valor el bilingüisme cordial que vivim a les Balears i ha posat sobre la taula un dels problemes més greus que tenim a les Illes com l'habitatge», ha reinterpretat Sagreras davant els mitjans de comunicació.

Sagreras ha intentat desviar l'atenció del cínic discurs de qui ocupa la presidència del Parlament «Ha estat un discurs institucional vinculat al Dia de les Balears, una celebració que aquests dies, per desgràcia, s'ha vist embrutada per la polèmica de l'anterior Govern per una compra de quatre milions d'euros en una trama de corrupció socialista», ha sentenciat el portaveu.