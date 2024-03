L'emissora unificada del taxi podria operar abans de Setmana Santa

Bernat Serra, Vicepresident Ràdio-Taxi, Jaime Verdejo, responsable de projectes informàtics de Taxis Palma són els responsables de la integració tècnica del projecte per unificar les dues emissores que operen a Palma i confirmen que les feines de portabilitat d'un sistema a l'altre avancen a bon ritme. «El proper dilluns està previst finalitzar la integració de vehicles i una vegada finalitzades aquestes, passarem a la portabilitat dels clients abonats», expliquen.

En aquest punt, Sebastià Crespí, Francisco Garrido i Manu Santaner seran els encarregats de la instal·lació de les aplicacions als punts de recollida. Les aplicacions son una eina molt important per poder optimitzar la demanda de servei. L'emissora unificada gestionarà sis aplicacions: app carla, per telèfons fixes, PC click i tb50, per a establiments públics, foxtrot, pàgina web i taxiclick per a mòbils. Aquesta aplicació serà objecte d'una campanya publicitària per tal de potenciar-la.

Les properes setmanes està prevista la possibilitat de demanar serveis per WhatsApp. Ambdues emissores varen gestionar el 52% dels seus serveis a traves de les aplicacions l'any 2023. La previsió és arribar al 60% l'any 2024. Paral·lelament a la integració tècnica, s'està intensificant la formació del personal de Taxis Palma. Està previst que l'emissora unificada tendrà una plantilla de 27 operadores pendents de l'atenció telefònica les 24 hores del dia. La previsió per a l'any 2024 és prestar atenció a 1.800.000 cridades. A partir de la setmana que ve, començaran cursets de formació als socis de Taxis Palma amb l'objectiu que abans del dia 20 de Març tots els aspectes de la posada en marxa estiguin preparats per fer-ho