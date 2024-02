Ràdio Taxi i Taxi Teléfono acosten posicions i potencien la seva col·laboració a l'aplicació taxiclick

El passat 22 de febrer, Taxis Palma i Ràdio Taxi varen aprovar en assemblea la unificació de les dues emissores. Taxi Teléfono, que va participar a les reunions prèvies a les negociacions, va decidir retirar-se del procés per acord unànime dels seus associats.

Malgrat aquesta decisió, va quedar oberta la possibilitat de cooperar amb l'emissora unificada, una vegada els acords fossin ratificats per les assemblees de Taxis Palma i Ràdio Taxi, tal i com va passar, ja que els acords varen ser ratificats amb una participació important de socis i un resultat contundent.

Aquest dimecres, les Juntes Directives de Ràdio Taxi i Taxi Teléfono han celebrat una primera reunió, una vegada unificades Taxis Palma i Ràdio Taxi. La reunió informativa entre les dues directives s'ha marcat com objectiu, recuperar la relació i la posada en comú d'informació.

Taxi Teléfono i Ràdio Taxi compateixen gestió de flotes i aplicació de forma independent. La trobada d'aquest dimecres ha servit per incorporar un criteri comú per establir una gestió coordinada de la aplicació taxiclick.

També s'ha plantejat la possibilitat de fer una campanya de marketing per donar a conèixer aquesta aplicació. La posada en marxa d'aquesta col·laboració representarà un suport de 970 llicències de taxi del municipi de Palma adherides a l'aplicació taxiclick, a les quals s'hi han de sumar les 24 llicències de Taxi MES Llucmajor que també donen cobertura a aquesta aplicació al municipi de Llucmajor.

Segons informen fonts del sector, un tercer aspecte a decidir en properes reunions, serà establir una col·laboració a traves d'una configuració possible a la gestió de flotes, com podria ser crear un borsí de serveis pendents de cobrir per manca de servei, si aquesta circumstància se produeix durant els mesos de temporada alta. Aquesta possibilitat és extrapolable a altres emissores i altres municipis, especialment com a sistema organitzatiu de la futura Àrea de Prestació Conjunta.