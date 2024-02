L'IB-Dona atén 5.877 comunicacions de dones víctimes de violència masclista durant el 2023

Durant l’any passat, l’Institut Balear de la Dona (IB-DONA) va atendre 5.877 comunicacions de dones víctimes de violència masclista, fet que suposa una lleugera disminució, d’un 0,3 %, respecte al 2022. Segons la tipologia, foren 4.657 telefonades ateses (un 3,4 % menys que el 2022), 987 seguiments (un 7,8 % més), 162 comunicacions per WhatsApp (un 78 % més que el 2022 però només un 14,9 % més que el 2021) i 71 orientacions jurídiques. Aquest servei, el jurídic, va entrar en funcionament el mes de maig de 2023.

La consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer, i la directora de l’IB-DONA, Cati Salom, han presentat aquest dilluns en roda de premsa les dades corresponents a la memòria de 2023 del servei d’atenció social i acompanyament telefònic 24 hores i el servei d’acompanyament presencial de l’IB-DONA a les dones víctimes de violència masclista a les Illes Balears.

La consellera ha destacat que «aquestes dades demostren com és de necessari aquest servei per donar suport a les dones víctimes de qualsevol classe de violència de gènere i ens mostren tota la feina que ens queda per fer en els àmbits de la prevenció i l’educació».

Un terç de les telefonades rebudes es produïren a l’estiu

El gruix més important de comunicacions és el de les telefonades ateses. En varen ser 4.657, de les quals 2.794 foren realitzades directament per la víctima, 550 pel seu entorn i 836 per un professional. Del total, 2.062 eren urgents, dada que es correspon amb el 44,3 %. És gairebé el mateix percentatge que el 2022, quan les telefonades urgents foren el 45,1 %.

Pel que fa al telèfon d’origen, 1.561 persones varen telefonar directament al servei 24 hores, fet que suposa un 33,5 % sobre el total de telefonades rebudes. El 2023, a més, es va concretar la derivació dels serveis de salut.

Per illes, el 79,3 % de les telefonades es produïren a Mallorca, el 5,6 % a Menorca, l’11,8 % a Eivissa i el 0,5 % a Formentera. Per municipis, on es registraren més telefonades fou a Palma, amb 2.343, pràcticament la meitat de totes les que es produïren a les Balears. La segueixen Eivissa, amb 265; Manacor, amb 243, i Calvià, amb 152. A Menorca, encapçala la llista Maó, amb 112 telefonades.

El telèfon d’atenció és el 971 17 89 89, mentre que l’atenció per WhatsApp es du a terme al número 639 83 74 76.