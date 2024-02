La Coordinadora Transfeminista de Mallorca convoca la manifestació del 8M amb el lema 'Juntes som revolucionàries i rebels'

La Coordinadora Transfeminista de Mallorca, després de la bona acollida de l'any passat, torna a convocar a la manifestació del 8 de març amb el lema 'Juntes som revolucionàries i rebels'. Una manifestació que es convoca a les 19.00h a la plaça de la Porta Pintada (devora plaça d'Espanya) i que descorrerà pel carrer de Sant Miquel fins a arribar a la plaça de Cort, repetint el recorregut de l'any passat.

Segons paraules de Sara Barceló, una de la portaveu, «aquest 8M tornam a convocar a totes les dones a una manifestació que reivindiqui que som moltes, que som diverses i que només juntes, rebels i organitzades podrem tornar a activar el caràcter revolucionari que és essencial del moviment feminista. En definitiva, feim una crida a totes les feministes a tornar a activar-se en la lluita, però això ho hem de fer totes, sense deixar a ningú enrere, especialment a les més oprimides pel cisheteropatriarcat».

«Aquests darrers anys, les feministes vàrem posar al centre de la política i el debat públic la vida de les dones i ara, davant l'amenaça de l'extremadreta i el retorn als dictats més masclistes de la nostra societat, ho haurem de tornar a fer, hem de tornar a sortir al carrer i estar més fortes, unides i organitzades que mai», declara Sara Barceló.

D'altra banda, la portaveu assegura que, el MFM (Moviment Feminista de Mallorca), ha patit una gran fugida de col·lectius i de dones activistes referents en la lluita feminista, fruit d'una deriva trànsfoba interna que també s'ha evidenciat en algunes de les declaracions públiques de les seves membres. Per tot això, afirma que «El MFM (Moviment Feminista de Mallorca) ja no és realment representatiu del moviment feminista i ha perdut la seva legitimitat perquè ha abandonat els seus valors fundacionals. Uns valors fundacionals que en origen sí que eren inclusius, diversos i combatius i que totes nosaltres compartim, però que malauradament ja no defensen la majoria de les seves integrants».

La portaveu també comenta que que «des de la Coordinadora no ens agrada parlar de ruptura, ni de divisió, ni de trencament, perquè sabem que el feminisme del 99% és el feminisme de totes, el feminisme inclusiu i interseccional. Estam contentes perquè l'any passat, en el darrer 8M, vàrem poder reafirmar el caràcter transinclusiu del moviment feminista a Mallorca, però també vàrem procurar recuperar la combativitat que ha de caracteritzar aquest moviment».

A més a més, no esteim d'acord amb aquells que parlen de divisió i enfrontament dins el moviment feminista, perquè creiem que no va ser casualitat que el darrer 8M (el del 2023) sortíssim més al carrer que en anys just anteriors com el 2022. De fet, creiem que gràcies al fet que es va donar la nostra convocatòria va ser possible que, sumant les dues manifestacions, s'arribés a nivells de participació semblants al d'anys com el 2020, tot just abans de la pandèmia. Perquè sabíem que amb la suma de la nostra convocatòria estàvem generant una proposta que incloïa a moltes més que havien estat expulsades i invisibilitzades, però que tornaven a tenir un espai segur dins les diades feministes.

Enguany és necessari tornar a convocar perquè volem assegurar que continuarà havent-hi un espai segur per a totes i perquè és urgent retornar el caràcter rebel i revolucionari del 8 de març: el dia de les dones treballadores. Segons la portaveu: «Precisament, reivindicam que el 8M és el dia de les dones treballadores en plural i no de la dona en singular, perquè no som un bloc hegemònic com algunes volem proclamar, sinó que hi ha molts models de dona i en aquesta diversitat i en un marcat contingut de classe ens hem de reconèixer».