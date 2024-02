S'altra Senalla celebra 30 anys de comerç just a les Illes

S'altra Senalla compleix 30 anys i el passat dissabte ho va celebrar amb un berenar i música. A més, hi havia l'opció de personalitzar un record de comerç just.

S'altra Senalla

S'Altra Senalla és una associació sense afany de lucre fundada l'any 1994 a Palma. Entitat pionera a les Illes Balears en la difusió del comerç just, aquest n'és l'objectiu principal d'aquesta.

La dimensió mundial de les relacions comercials entre països, seguint paràmetres i criteris imposats pels més rics als més desfavorits socialment i econòmica; la manca d'informació sobre aquestes qüestions entre la ciutadania; així com el desconeixement que existia a les Illes del moviment del comerç just, com un instrument alternatiu que afavoreix el desenvolupament dels pobles més desfavorits, va moure un petit grup de persones a treballar per fer realitat el comerç just a les Balears

L'educació per al desenvolupament i la difusió del comerç just són els eixos centrals de l'associació. En el nord, el comerç just promou el consum responsable i conscient de la ciutadania, perquè les nostres compres quotidianes tenen enormes conseqüències socials i ambientals sobre el planeta i sobre les comunitats d'altres països.