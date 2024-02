Memòria de Mallorca: «PP i VOX podran derogar una llei però no ens podran llevar la memòria»

La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha recordat les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme, en un acte amb motiu del Dia de Record, a Alcúdia -també s'han organitzat a Palma, on ha tengut lloc l'acte central, i a Inca-, i ha avisat PP i VOX que «podran derogar una llei -la de Memòria Democràtica- però no ens podran llevar la memòria».

A Palma, l'acte, que ha començat a les 12.00 hores, al Mur de la Memòria del cementeri, ha consistit en llegir un manifest, a càrrec de Cecilia Pedret, de l'Institut d'Antropologia de les Balears, i la intervenció de la jurista i especialista en Memòria Democràtica Catalina Moragues. També, alguns familiars de víctimes de la Guerra Civil i el franquisme han intervengut a l'acte i s'ha fet una ofrena floral.

L'acte de Palma ha estat «molt participat i reivindicatiu», com tots els celebrats aquest diumenge per a recordar les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme, especialment a Palma d'on va ser batle Emili Darder i regidor, Alexandre Jaume. En aquest sentit, la presidenta de Memòria de Mallorca ha lamentat que l'Ajuntament de Palma no hagi organitzat l'acte central d'aquesta jornada de record, com es feia des de fa anys.

«Ens sembla curiosíssim que una qüestió que no hauria de ser de partits, sinó d'Estat, la dreta i l'extrema dreta no ho vegi així. És molt trist que l'Ajuntament de Palma, al qual varen matar el batle Emili Darder i el regidor Alexandre Jaume, digui que ningú els ha convidat a l'acte, quan no és veritat i, a més, són ells els qui haurien d'organitzar-lo i convidar víctimes i familiars», ha dit Oliver.

«El seu silenci és gravíssim i suposa una ofensa per a víctimes i familiars», més encara, ha precisat Maria Antònia Oliver, «quan el PP no és als actes de memòria perquè l'utilitza com a moneda de canvi amb VOX», tal com evidència que «volen derogar la Llei de Memòria Democràtica només perquè així els ho demana el seu soci de govern, malgrat que aquest representa només el 13% de l'electorat a les Illes Balears».