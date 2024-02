El Moviment Feminista de Mallorca convoca la manifestació del 8 de març amb el lema 'Fortes, Juntes i Dempeus'

El Moviment Feminista de Mallorca tornarà a sortir a recórrer els principals carrers de Palma el pròxim dia 8 de març (8M) sota el lema 'Fortes, Juntes i Dempeus', en considerar que aquest incideix de manera decidida en la necessitat de continuar la lluita feminista.

En roda de premsa, recollida en una nota posterior, el Moviment Feminista de Mallorca ha informat de la convocatòria dels actes del març feminista sota el lema 'Fortes, Juntes i Dempeus'.

En concret, es tracta de dos actes. D'una banda, la manifestació del 8M, que sortirà a les 19.00 hores, del Parc de Ses Estacions i recorrerà Avingudes i Via Alemanya, fins a la Plaça del Tub. I, per un altre, la 'Ruta Commemorativa per la petjada de les dones defensores dels nostres drets a Palma' el dissabte 23 de març a les 12.00 hores. El recorregut d'aquesta ruta commemorativa transcorrerà pel Casal de Barri del carrer Joan Alcover, plaça d'Espanya, 'Jardí de les Dones' en el Centre Cultural de la Misericòrdia i la plaça 8M.

El Moviment Feminista de Mallorca ha defensat la convocatòria d'aquests actes perquè, no fa molt, una enquesta va revelar que gairebé la meitat dels homes de tot l'Estat opina que «el feminisme ha arribat massa lluny» i que «se senten discriminats».

Unes opinions, aquestes, davant les quals ha afirmat «no donar crèdit», menys encara quan les dades apunten en direcció contrària. Perquè, segons ha recordat, el 2023 es va tancar amb 83.341 casos actius en el sistema VioGén (Sistema de Seguiment Integral dels Casos de Violència de Gènere). A més, el mateix any es varen denunciar 13 violacions al dia --un 11% més que en 2022--.

Així mateix, han recordat que les Balears dupliquen la taxa estatal de violència sexual i Palma és una de les ciutats amb més denúncies per violència masclista de l'Estat.

Davant d'aquest escenari, i malgrat que «juntes» les dones han anat «assolint fites», el Moviment Feminista de Mallorca ha assegurat que «encara queda molt per fer» per aconseguir la «igualtat real i efectiva entre homes i dones», a la qual, segons han acabat concloent, les feministes «no hi renunciaran mai».