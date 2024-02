Manifestació a Palma per recordar que ja fa dos anys que va començar la invasió russa d'Ucraïna

Una manifestació ha recorregut aquest dissabte els principals carrers de Palma per recordar que la guerra a Ucraïna continua --aquest 24 de febrer es compleix el segon aniversari de la invasió russa del país-- i, per tant, «es continuen necessitant ajudes».

Així ho han explicat la presidenta d'Estimar Ucraïna, Anastasia Kvach, i el president de Família Ucraïnesa, Yuriy Zubko, en declaracions als mitjans de comunicació.

«La marxa i la concentració convocades aquest dissabte són perquè, quan es compleixen dos anys de la invasió russa a Ucraïna, no se'ns oblidi. Hi ha molts països en guerra, entre ells Ucraïna, un país que és aquí a prop i necessita l'ajuda de tots», ha dit Kvach.

«Volem recordar que la guerra a Ucraïna encara no s'ha acabat i que continuam necessitant ajudes per a civils i per a militars», ha insistit Zubko, per part seva.

La manifestació ha començat a les 12.00 hores a Dalt Murada i ha continuat pels principals carrers de Ciutat fins arribar a la Plaça d'Espanya.

Durant el recorregut, els manifestants han portat banderes i símbols ucraïnesos; així com pancartes reclamant la pau per al país. També s'han pogut veure persones portant imatges de soldats ucraïnesos en el front i de record de com han quedat alguns edificis afectats per l'impacte de les bombes.

La música tradicional ucraïnesa i els crits de 'Slava Ukrayini! Heróyam slava!' (Gloria a Ucraïna!, Gloria als herois!) han marcat el recorregut d'una marxa pacífica pels carrers de Palma, que ha estat així mateix marcada per la pluja.

Prèviament, a les 10.00 hores, s'ha celebrat un acte de concentració, en el Centre Cultural de la Misericòrdia, de Palma, en el qual s'ha llegit un manifest i hi ha hagut actuacions musicals.