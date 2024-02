Inca commemora el 8M i amplia la programació amb més activitats per als joves

Un any més, l’Ajuntament d’Inca commemora el Dia Internacional de la Dona, el 8 de març, amb un ampli programa d’actes. Les activitats començaran ja el dia 4 de març i s’allargaran fins al dia 22 de març. Així ho ha explicat la regidora d’Igualtat, María del Carmen Oses, en la presentació de la programació especial del 8M, que ha realitzat conjuntament amb el batle d’Inca, Virgilio Moreno; la tècnica d’Igualtat, Anna Gómez; entitats col·laborades i altres membres del consistori.

La programació inclou una vintena d’activitats amb la finalitat de reivindicar una igualtat real i efectiva entre dones i homes i promoure l’eliminació de la discriminació. «Des de l’Ajuntament d’Inca mantenim intacte el nostre compromís per fomentar i promoure la igualtat, conscients que encara queda un llarg camí per recórrer per posar fi a les discriminacions per raó de sexe i gènere. Per aquest motiu, un any més, promovem tota una sèrie d'actes amb motiu del 8M i enguany hem volgut posar l’accent en els més joves i organitzar més activitats dirigides a l’alumnat dels centres educatius de la ciutat», assenyala la regidora Oses.

En aquest sentit, Oses destaca que «tenim clar que el 8 de març és un dia per reivindicar, 365 dies per posar en pràctica».

Així doncs, aprofitant que el Dia Internacional de la Dona cau en divendres enguany es durà a terme el 8M Escolar amb activitats per a totes les edats. Es farà una diada en el poliesportiu municipal Mateu Cañellas amb jocs i tallers on s’aniran treballant temàtiques relacionades amb la igualtat d’oportunitats. D’altra banda, per a l’alumnat d’ESO i Batxillerat s’ha preparat una marxa i una xerrada-col·loqui sobre feines lliures d’estereotips.

Pel que fa a la programació general arranca dia 4 amb una exposició de Pep Aguilar, titulada «Història d’una vida. Nou captures, una història». Després es durà a terme un taller sobre autoconeixement i autocura de la mà de Marga Jiménez; i la conferència «Les arrels occidentals de la misogínia: la història d’un estigma», a càrrec d’Antoni Janer.

Pel que fa al 8M, se celebrarà la tradicional penjada de la banderola del Dia Internacional de la Dona a la façana de l’Ajuntament i la lectura del manifest. Per l’horabaixa també hi haurà un concert del Cor de Dones de Sant Francesc.

Com cada any, un dels plats forts serà la Marxa per la Dona, que enguany se celebrarà dissabte 9 de març. Les persones interessades a sumar-se i participar es poden inscriure a través de la web elitechip.net.

La programació commemorativa del 8M continua la següent setmana amb visites amb perspectiva de gènere al Museu del Calçat i la Indústria, un cicle de contacontes, la conferència «L’educació, la llavor de la pau» impartida per Nadia Ghulam, i el correfoc «Dona Foc» a càrrec de Bruixes de Mallorca, entre altres moltes activitats.

El programa complet del Dia Internacional de la Dona es pot consultar a la web de l’Ajuntament: incaciutat.com