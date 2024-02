El Govern presenta el programa del Dia de les Illes Balears amb el lema 'Som el que estimam. Estimam el que som'

La consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Maria Estarellas, ha presentat aquest dimecres a l’Arxiu del Regne de Mallorca, a Palma, el programa d'activitats organitzat amb motiu del Dia de les Illes Balears 2024, que es desenvoluparà a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera des del pròxim 29 de febrer fins el 3 de març sota el lema 'Som el que estimam. Estimam el que som'.

Estarellas ha informat que, en total, se celebraran 258 activitats infantils, esportives, participatives, gastronòmiques i culturals de les quals 185 tindran lloc a Mallorca (144 a Palma i 43 a la part forana), 45 a Menorca, 20 a Eivissa i 5 a Formentera. El pressupost del Govern per a l'organització del Dia de les Illes Balears ha estat de 519.000 euros, mantenint-se els convenis amb els consells de Menorca i Eivissa, que han rebut 30.000 euros cadascun, i de Formentera, amb 12.000 euros, amb la finalitat que puguin organitzar aquelles activitats que considerin més adequades. A més, i amb l'objectiu de fer extensiva la diada, s'han signat convenis d'un màxim de 2.000 euros amb 23 municipis de Mallorca perquè desenvolupin les seves pròpies activitats.

Com a principal novetat, la consellera Estarellas ha explicat que s'ha fet coincidir-hi el Ple del Consell de les Comunitats Balears a l'Exterior, que enguany celebra el seu 25è aniversari. En aquest sentit, ha posat en valor «la gran labor que fan totes i cadascuna de les Cases Balears que lluiten diàriament perquè les arrels mallorquines, menorquines, eivissenques i formenterenques continuïn vives a quilòmetres de l'arxipèlag». El Ple del Consell de les les Comunitats Balears a l'Exterior serà el 28 de febrer a l’Arxiu del Regne de Mallorca i comptarà amb la presència de 21 representants de cases balears.

El programa d'actes del Dia de les Illes Balears s'obrirà l'endemà, 29 de febrer, amb el lliurament dels Premis Ramon Llull i de la Medalla d'Or del Govern de les Illes Balears, a l'edifici de Sa Llotja.

En relació a la jornada del primer de març, data en la qual se celebra la festa oficial de la Comunitat Autònoma, la directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Xesca Ramis, ha destacat la celebració del tradicional Mercat de les illes Balears, format per prop de 200 paradetes, i que estarà dividit en dos espais: d’una banda el Mercat d'Oficis Tradicionals, que augmenta en un 10% la presència d’artesans i que se situarà al Passeig de Sagrera (fins al carrer Consolat), Plaça Drassanes i la vorera al costat de s’Hort del Rei. I, d’una altra altra banda, un segon espai al marge del Mercat d'Oficis, que comprendrà el tram restant del Passeig de Sagrera fins a la Feixina, on també tendrà lloc una mostra gastronòmica amb una important presència de les cases regionals «atenent a l’aposta del Govern per la diversitat». A més, hi haurà una Fira de Denominacions d'Origen, Indicacions Geogràfiques Protegides i Productes de Qualitat de les Illes Balears amb 17 expositors entre s’Hort del Rei i el Parc de la Mar.

El Govern també aposta per la cultura i l'esport en el programa d'activitats. Així, d'una banda, el primer de març tendrà lloc un concert al migdia a s’Hort del Rei a càrrec de Tomeu Penya, Bep Marquès & Joss Crespí, Albert Oliva i La Guineu i dos espectacles, un de cavall de Menorca a la Porta Sta. Catalina a l’horabaixa i «I tu què saps?», basat en el concurs «Jo en sé més que tu» d'IB3. A més, es realitzaran 49 tallers d'oficis tradicionals. El dissabte, dia 2, Jaume Anglada oferirà un concert a les 20 h. al Passeig des Born.

Quant a l'agenda esportiva, programada en col·laboració amb les federacions esportives, Ramis ha anunciat la celebració de la XIII Marxa Cicloturista, de 90,5 km., el Gran Premi Govern de les Illes Balears i el Premi Illes Balears de trot a Son Pardo, el XVIII Trofeu Illes Balears de Piragüisme, el Campionat de Balears de Vela, el Campionat de Natació amb Aletes i tornejos de tir amb fona i escacs, entre altres propostes.

També se celebrarà la Mostra del Govern, amb la participació de totes les conselleries del Govern, amb estands i activitats per a totes les edats al Parc de la Mar.